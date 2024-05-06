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陽明海運攜手國內海事大學 開辦「學士後多元專長培力」專班

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
陽明海運。圖／陽明海運提供
陽明海運。圖／陽明海運提供

陽明（2609）持續厚植台灣航運競爭力，秉持永續經營思維積極推展海運人才培育，分別與國立臺灣海洋大學、國立高雄科技大學、台北海洋科技大學合作開辦「學士後多元專長培力」專班，透過多元且完整的課程規劃，致力於提升海運人才學術及實務專業能力。

陽明海運表示，自109年起擴展與海事院校產學合作，透過「學士後多元專長培力」專班，提供有興趣增加跨領域學識之人才報名，至今已有近140名有志投入海勤工作的大學畢業青年完成研習課程及取得專業證照，並服役於陽明海運船隊，隨貨櫃輪航行世界各國，累積專業技術職能與拓展國際視野，並享有完善之薪資福利。

今年與國立臺灣海洋大學、國立高雄科技大學、台北海洋科技大學合作開設航海及輪機專業職能「學士後多元專長培力」專班，提供55位名額，除補助學雜費，讓學員無後顧之憂、專心學習；同時更提供學員海上實習機會，讓學員能順利投入職場即時接軌，成為優秀的海勤生力軍，未來更可向上挑戰船長、輪機長職缺，帶領陽明船隊迎風乘浪，航行全球。

「學士後多元專長培力」專班即日起接受報名，報名方式及學雜費補助等詳情請分別洽國立臺灣海洋大學、國立高雄科技大學、台北海洋科技大學之報名網頁及招生簡章。

海洋大學 薪資 陽明海運

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