裕隆集團子公司新鑫 前進馬來西亞開拓版圖

裕隆（2201）集團旗下企業金融公司—新鑫股份有限公司擴大深耕多年的企業融資租賃領域，積極展開海外事業，進軍東南亞市場。由新鑫100%持股的馬來西亞子公司（Yulon Capital Sdn. Bhd.）於5月6日正式開業，初期聚焦醫療設備、工具機、營建設備與商用車融資租賃，期能跨國複製台灣經驗，開創海外獲利。

新鑫馬來西亞子公司（Yulon Capital Sdn. Bhd.）於今日在吉隆坡孟沙南城的總部正式舉辦開業儀式，邀請駐馬來西亞台北經濟文化辦事處葉非比大使、馬來西亞「投資吉隆坡」機構（InvestKL）執行長莫哈末阿茲米 （Muhammad Azmi Zulkifli）、InvestKL 董事馬振威、台商總會長林凱民、馬來西亞留台校友會聯合總會拿督斯里邦里瑪陳榮洲醫生局紳總會長等貴賓出席。

新鑫表示，看好馬來西亞市場的發展潛力，2022年馬來西亞經濟成長率高達8.7%；而即便外部環境嚴峻、全球貿易放緩，2023年馬來西亞的營建業仍有6.1%的高成長率。新鑫進軍馬來西亞的初期，將聚焦營建設備、工具機與商用車融資租賃，並拓展醫療設備領域，穩健開創企金融資業務，以維持成長動能。

裕隆集團旗下企業金融公司新鑫，自1987年成立至今，憑藉著團隊共好的企業文化，穩定繳出漂亮的營運成績。新鑫精準剖析市場需求、調整營運策略，從商用車輛融資租賃第一名，跨足企業金融領域，近年來更成長顯著，站穩企資市佔第二，資本額也從2017年的13.4億，提升至2024年的55億，現又複製台灣經驗，將企金人才與管理經驗輸出至馬來西亞，邁向國際化發展，象徵新鑫在企業金融領域再次展開嶄新的里程碑。

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