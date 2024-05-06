快訊

善的循環變調？我駐立陶宛代表處恐更名「台北」 外交部回應了

裕隆集團子公司新鑫 前進馬來西亞開拓版圖

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
裕隆集團前進馬來西亞。（圖／裕隆提供）
裕隆集團前進馬來西亞。（圖／裕隆提供）

裕隆（2201）集團旗下企業金融公司—新鑫股份有限公司擴大深耕多年的企業融資租賃領域，積極展開海外事業，進軍東南亞市場。由新鑫100%持股的馬來西亞子公司（Yulon Capital Sdn. Bhd.）於5月6日正式開業，初期聚焦醫療設備、工具機、營建設備與商用車融資租賃，期能跨國複製台灣經驗，開創海外獲利。

新鑫馬來西亞子公司（Yulon Capital Sdn. Bhd.）於今日在吉隆坡孟沙南城的總部正式舉辦開業儀式，邀請駐馬來西亞台北經濟文化辦事處葉非比大使、馬來西亞「投資吉隆坡」機構（InvestKL）執行長莫哈末阿茲米 （Muhammad Azmi Zulkifli）、InvestKL 董事馬振威、台商總會長林凱民、馬來西亞留台校友會聯合總會拿督斯里邦里瑪陳榮洲醫生局紳總會長等貴賓出席。

新鑫表示，看好馬來西亞市場的發展潛力，2022年馬來西亞經濟成長率高達8.7%；而即便外部環境嚴峻、全球貿易放緩，2023年馬來西亞的營建業仍有6.1%的高成長率。新鑫進軍馬來西亞的初期，將聚焦營建設備、工具機與商用車融資租賃，並拓展醫療設備領域，穩健開創企金融資業務，以維持成長動能。

裕隆集團旗下企業金融公司新鑫，自1987年成立至今，憑藉著團隊共好的企業文化，穩定繳出漂亮的營運成績。新鑫精準剖析市場需求、調整營運策略，從商用車輛融資租賃第一名，跨足企業金融領域，近年來更成長顯著，站穩企資市佔第二，資本額也從2017年的13.4億，提升至2024年的55億，現又複製台灣經驗，將企金人才與管理經驗輸出至馬來西亞，邁向國際化發展，象徵新鑫在企業金融領域再次展開嶄新的里程碑。

裕隆集團 馬來西亞

延伸閱讀

馬文君質疑廠商騙國防部標案挨告妨害名譽 北檢處分不起訴

聯想柯文哲金句？李四川馬來西亞一句「被猴子笑」 網：我笑了

馬來西亞高等教育的新興模式

世芯估業績逐季攀升至第3季 2024年強勁成長

相關新聞

直擊中國新能源車廠 新能源車台鏈出列

「汽車首超房地產，成為中國經濟第一支柱！」「汽車業產值占總GDP的比重已達8％，占製造業產值更有三成之多」……，都是形容現今中國大陸汽車市場盛況。風風火火的背後，新能源汽車功不可沒。

雙B豪華電動車新一輪對決 賓士「超級車款」Q3登場

豪華電動車大戰升溫，雙B進入新一輪對決，其中兩款「超級車款」：賓士G系列（G Car）越野車、頂級轎車邁巴赫（Mayba...

汽車貨運物流、智慧物流 讓運輸產業蓬勃發展

物流運輸產業蓬勃發展，「汽車貨運」符合市場區域性的環境變化，不僅可以避免運輸成本增加，也可迅速達成消費者期待，發揮最大的物流效應，更可以輕鬆駕馭與克服各種複雜情況，維繫區域的運輸順暢以保持商品流通的企業責任。

台塑四寶迎春燕 營收增溫…台化、南亞年月雙成長

台塑四寶昨（7）日公布4月營收合計1,214.03億元，月減4.3%、年增9.2%；前四月合計4,832.79億元，年減...

有錢人買豪宅當宿舍，民團轟沒列管罰則「頭過身就過」

為遏止法人購屋成為有錢人炒房、囤房漏洞，2023年《平均地權條例》修正建立「私法人購買住宅許可制」。此新制上路至今近一年...

小宅當道 「獨活女子」飆破166萬戶超越男性創新高

經濟獨立女性越來越多，住商機構彙整內政部數據，2023年全國女性單獨生活戶數達166.3萬戶，創下歷史新高的同時，也首次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。