464戶社宅、2027年完工 國家住都中心正強安居開工

國家住都中心位於於台南市永康區的「正強安居」社會住宅6日舉辦開工典禮，正強安居規劃464戶社宅單元、預計2027年底完工，總工程經費26億8,131萬元整，由中央全額投資，預計未來社宅將與修復後的歷史文化園區串聯，成為最靠近歷史園區的社宅。

台南市長黃偉哲表示，「正強安居」除了提供居住空間，1樓也將規劃正強里的里民活動中心，由市府參建、分擔經費，並且融合親子館、托嬰中心，要和中央一起打造優質的公共設施，與周邊鄰里共享。

國家住都中心執行長黃景茂致詞時特別感謝市府團隊，除了負責開闢基地北側的八米巷道外，還編列預算參建設置里民活動中心，讓設施更多元、完善。黃景茂強調，中央興辦的社會住宅都有耐震標章，並由第三方專業單位執行耐震特別監督；今年起更與國家地震中心合作導入地震預報系統，當有三級以上地震發生，電梯會停靠到最近樓層，感測儀也會將訊號回傳，若發現異常就會進一步的評估，為民眾的居住安全把關。

立法委員林宜瑾也說，「正強安居」不僅生活機能好，還有獨一無二的特色是與歷史建築「日式宿舍群」融合在一起。她強調已經向文化部爭取1.5億元經費，投入歷史建築修復，未來將規劃為青創及藝文空間。她也感謝南大附中無私提供這塊土地，使社會住宅的興建得以順利促成。

「正強安居」位於台南市永康區永康里，南側緊鄰歷史建築「原台南農校日式宿舍群」，中山南路對側即為國立台南大學附屬高級中學，文教及休憩資源豐富。國家住都中心將攜手臺南市政府，與修復後的日式宿舍群歷史建築及全區景觀做整體動線串聯，打造最靠近歷史園區的社宅。

國家住都中心「正強安居」為2棟地上14層、地下2層建物，預計於116年12月完工，將可提供464戶社宅單元。本案於鄰接道路側皆留設10米以上人行道，打造舒適綠帶與周邊居民共享。低樓層亦設置托嬰中心、社福中心及店鋪，提供多元公共服務。

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