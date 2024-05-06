第三屆保誠創新智造所贏家揭曉 年輕學子推動高齡創新

研究指出，Z世代可能成為最具創業精神的一代。為培育台灣創新人才，以及推動健康與金融創新轉型，保誠人壽連續三年舉辦「保誠創新智造所」創新競賽，今年報名的件數創新高－共72組團隊參賽，歷經初選以及兩階段培力黑客松與業師指導，於日前選出優勝隊伍。清華大學與陽明交通大學合組的「守護甜心」團隊以「SweetCare 妊糖指南」，因應高齡生育趨勢與相關健康保障缺口，為孕婦客群搭建數位健康管理平台，奪得冠軍寶座。

有別於其他創新競賽，「保誠創新智造所」除了提供競賽舞台與獎金之外，更舉辦兩階段創新培力黑客松，邀請產管學界與新創界先進，透過講座、工作坊與實際教戰幫助同學從0到1發展提案；比賽後獲獎團隊更將藉由保誠提供的孵化資源，讓提案從A到A+落實為行動方案。扎實的培力計畫與豐沛的師資陣容，讓參賽同學直呼是「有史以來參加過最棒的活動！」更有超過九成參賽者表示將推薦同學參加「保誠創新智造所」。

保誠人壽總經理王慰慈表示，「創業家精神是保誠重要的企業價值觀之一，『以人為本』的創新才能發揮價值，因此我們打造『保誠創新智造所』，鼓勵青年觀察社會的需求，並集結保誠內外部資源幫助學生提昇與實務接軌的創新能力。三年來徵件數持續成長，代表有愈來愈多年輕人和我們一起關心社會的需求。很高興『保誠創新智造所』成為台灣年輕世代的創新搖籃，攜手發揮正面影響力」。

著眼於台灣即將邁入超高齡社會，長照、家庭理財議題帶給三明治族不少壓力，身為三明治族首選的保誠人壽，今年新增企業出題「為三明治族找解方」，獲獎團隊從三明治族的痛點提出應對解方，包含「整合全家人健康與保單狀態的幸福存摺」、「為高齡者打造的高精準度跌倒偵測技術」、「整合服藥提醒與就診筆記功能的自動化平台」等提案，幫助三明治族群紓解照顧家庭的壓力。獲獎團隊有機會獲得保誠人壽提供的孵化資源，將創新提案落地實踐。

保誠人壽客戶暨行銷長劉美美表示，「本屆同學們運用AI與大數據分析技術，呼應超高齡化、高齡生育、長照等趨勢發展解決方案，充分展現年輕人的創意，體現保誠善用科技落實健康管理與金融友善的理念，與客戶共好。」

保誠人壽集結來自產官學界重量級評審，包含數位產業署副署長胡貝蒂、台灣大學國際事務處全球關係總監吳霽儒、台灣展臂閱讀協會創辦人陳宥達、數位時代創業小聚社群行銷總監陳凱爾、台灣人工智慧協會執行長林筱玫、NIKE創新部門資深創新家林拓均、好好證券股份有限公司董事長兼總經理楊少銘以及USPACE悠勢科技營運長王佑哲，王佑哲表示「雖然學生和三明治族群、甚至高齡者年齡有所差異，但『保誠創新智造所』激發年輕世代洞察與自己不同世代族群的需求，從兩階段黑客松明顯感受到同學積極創造價值，是這個計劃非常有意義的地方。」

「保誠創新智造所」呼應聯合國永續發展目標SDG3「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」，聚焦於健康保障（Health）與財務規劃（Wealth），匯聚來自業界、新創界、學術界、與政府機關多元觀點共同培育台灣的創新人才。

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