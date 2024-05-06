最狂科學園區房市區！這裡5年漲幅近9成
科學園區近年房市火熱，永慶房產集團觀察2019年至2023年，三大科學園區所在行政區與縣市成屋單價漲幅的變化，發現南科所在行政區的房價漲幅最為突出，其中台南市安定5年漲幅近9成最狂。
根據永慶統計科學園區所在行政區成屋房價漲幅，安定區五年間漲幅以88%居冠，新市區、寶山鄉分別以80%和74.%緊追在後。
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，科學園區為台灣科技發展的重要指標，不僅能帶動產業結構的調整，維繫經濟繁榮，也能吸引不少人口遷入，推升當地房市表現，因此科學園區周邊房屋成為最大受益者。
陳金萍說，南科未開發前，安定區發展緩慢，但南科開發後，帶動當地都市規劃，加上大量就業機會吸引人口移入，連帶促進房價上漲。近5年安定區成屋單價從11萬元漲至20.7萬元，漲幅高達88.2%。
至於新市區，除擁有絕大多數的南科園區，新市區交通便利，中山高、北二高、東西向快速公路、台一省道皆彙集於新市區，為台南市整體交通網的中心，近5年新市區成屋單價從13.5萬元漲至24.4萬元，漲幅達80.7%。
寶山鄉成屋單價5年間漲幅為74.5%，陳金萍指出，新竹縣寶山鄉為新竹房市蛋白區，房價長期位於低檔，不過近期隨著新竹市區發展飽和及台積電設廠效應下，建商推案外擴，讓傳統蛋白、蛋殼區域房價也持續走揚。
進一步觀察三大園區所在行政區於各個縣市的排名變化，新市區一口氣從爬升7名至全市第四名。陳金萍表示，三大科學園區中，南部科學園區所在的3個行政區成屋單價爬升的名次皆明顯高於竹科與中科的行政區，顯示台南園區的磁吸效應明顯，在產業聚落、就業機會、人口紅利加持下，購屋需求穩定成長，也推升這3區房價。
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