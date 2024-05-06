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台糖長榮酒店台鹽攜手 推出「塩麴巧克力」

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台糖長榮酒店與台鹽公司攜手合作，研發出全糖城市最具代表性的伴手禮-塩麴巧克力。照片／業者提供
台糖長榮酒店與台鹽公司攜手合作，研發出全糖城市最具代表性的伴手禮-塩麴巧克力。照片／業者提供

台糖長榮酒店與台鹽公司攜手合作，研發出全糖城市最具代表性的伴手禮-塩麴巧克力，以健康天然塩麴搭配巧克力作出可鹹可甜「塩麴巧克力」，作成玫瑰、松露2款新口味，邀請民眾嘗鮮選購，以甜鹽巧禮甜寵親愛的媽媽，做為母親節禮品，也同時為2024年台南400和520府城國宴暖身慶賀。

台糖長榮酒店繼2022年酒店推出驚奇創意的「藝饗魔炫巧克力禮盒」以嚴選臺南在地農產品包含豆腐乳、黑蒜頭和烏梅，特以國際化巧克力製作技術，跳脫古典巧克力褐色視覺印象，注入夢幻色彩賦予魔法炫彩造型，獲得許多顧客喜愛與回購。

此次酒店與台鹽（1737）合作，點心主廚再次以新鮮在地發想，透過魔法調味，將烹調料理用塩麴加入牛奶巧克力和玫瑰花醬，製作出意想不到的「含餡玫瑰塩麴巧克力」，一口咬下滿是撲鼻玫瑰花香四溢的夢幻氛圍，幸福感瞬間噴發；而另一款含餡松露塩麴巧克力松露醬與塩麴巧克力之間，兩股清新濃郁鹹味調和，絕對是獨具創意天然兼顧回甘尾韻的驚豔甜品。

台鹽公司「鮮選我塩麴」產品素有料理界的魔法調味料之名，嚴選日本特有菌種、RO逆滲透無菌水及海洋微量精華天然發酵，成分單純、不添加人工甘味劑、防腐劑和色素。

天然的鮮、甜、鹹味可完全取代鹽、味精等料理調味料，達到天然提鮮效果，其另三大功能包含嫩化肉質、甘鹹調味與醃漬等，能將食材有效分解轉化提味及提升口感。臺鹽公司近年推出此產品後，頗獲市場消費者認同且獲得「比利時2018國際風味暨品質評鑑所風味絕佳1星獎」、「行政院農委會2017銀髮友善食品標章」和「比利時2015國際風味暨品質評鑑ITQI-2星金獎」等多項產品殊榮肯定。

台糖長榮酒店（台南）總經理陳彥銘表示，極其榮幸適逢酒店20週年能連袂府城在地信賴企業-台鹽，為在地國際化的餐飲提供最優質的選擇！甜點職人透過塩麴替全糖城市的巧克力提升口感及風味，鹹甜鹹甜彷彿添加人生中美好記憶中的甜鹹滋味，適合獻給媽咪的母親節最佳賀禮，也為愉悅的臺南行腳遊程，留下驚喜難忘美麗的印記。

台糖 台鹽 巧克力

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