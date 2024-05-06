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串起淨零學術能量 國環院與中原簽 MOU

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部國家環境研究院6日與中原大學簽署合作備忘錄。圖／環境部提供
環境部國家環境研究院6日與中原大學簽署合作備忘錄。圖／環境部提供

為建構國家環境保護智庫，結合大專院校，快速拓展研究量能並深耕厚植國內學術研究能力，環境部國家環境研究院6日與中原大學簽署合作備忘錄，未來將有效運用雙方科學研究資源，進行科技研發及推廣合作事項，合作範圍將擴大至氣候變遷、淨零排放、資源循環、環境治理及污染預防等議題。

國環院表示環境部於2023年8月22日升格並成立國家環境研究院時，將「成為環境部的智庫」視為國環院最重要的任務，並為此持續擴充研究量能，以作為治理政策的依據。國環院除了保有環境檢測技術開發及人才培育，也就是環境檢驗所及環保人員訓練所，同時也新設立氣候變遷中心及環境治理中心，在轉型過程擴展廣泛且全面性的研究領域，近期與國內各大專院校及學研單位持續洽談合作結盟，期待能將環境議題相關研究技術與量能作進一步整合並有效提高學研資源之應用。

國環院進一步說明，中原大學在學域論文引用影響力指標國際評比，「環境與生態學」研究領域的表現是全國公私立綜合大學第一名，中原大學在建構循環低碳社會、資源循環利用、氣候風險衝擊評估、環境治理研究、再生水應用及負碳技術的開發等相關研究皆具備穩健的基礎，學校剛成立的淨零轉型永續力中心及碳中和與資源循環研究中心，呼應新興業務方向及國家淨零目標，故未來包括環境治理、資源循環、氣候變遷等議題都將是雙方開創合作的重點，除了借重中原大學的學術研究與技術專長，同時也為國內培養優秀的專業人才，協助國環院將相關研究成果橋接到國家政策，共創雙贏的合作模式。

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