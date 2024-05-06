信義房屋、特公盟聯手 邀高雄孩子上街開玩

信義房屋與臺灣還我特色公園行動聯盟(特公盟)聯手推出2024「囡仔逗陣上街玩」街道自造遊戲，4日首度移師高雄凹子底森林公園，由信義房屋高三區協理周清源、特公盟代表張巧君以及高雄市工務局長楊欽富宣布開玩，各種特色遊戲一字排開吸引百名親子參與，信義房屋高雄區出動約20位同仁在現場化身孩子王帶著參加者盡情玩耍，各式特色遊戲讓高雄的大人小孩玩的不亦樂乎、歡笑聲不斷。

由信義房屋及特公盟合辦的「囡仔逗陣上街玩」街道自造遊戲，在3月份於台北舉辦活動起跑暨首場開玩儀式，現場宣告今年度將於北高兩地帶來10場活動引發期待。高雄場除了信義房屋與特公盟，更邀來高雄市工務局作為協辦單位，4日於凹子底森林公園舉行，因應南臺灣炎熱天氣，特別規劃清涼的戲水遊戲與釣魚遊戲，加上孩子們最愛的地板彩繪與紙箱創作，別開生面的活動內容讓過往未曾參加過的親子們大呼過癮。

遊戲會場聚集百名親子，開始前即陸續出現排隊人潮，活動時間一到大小朋友先是好奇不同遊戲玩法，接著紛紛投入各項遊戲中。在沒有規則限制下，任意在地板塗鴉，用各色粉筆彩繪出心中的圖案、或是用紙箱加上想像力搭建出城堡、製作寶劍與蝴蝶，更有戲水關卡帶著大家進行水球大戰。

有別大型制式遊樂設施，街頭自造遊戲激發參加親子的創意，不只孩子們暫時遺忘3C、投入在遊戲中，陪同家長更直呼好像回到童年時光，活動現場笑聲不絕於耳，也讓參與的親子關係增溫不少。信義房屋同仁於現場亦化身孩子王，不只投入遊戲陪伴參加的親子發揮無限創意、盡情享受街道遊戲的樂趣，也於現場設置攤位，提供娃娃機與環保小贈品讓民眾多一分趣味。

信義房屋常年響應聯合國永續發展目標SDGs，關心各利害關係人的權益，並且長期致力關注地方事務、照顧利害關係人，希望由內而外用良善凝結社區。以「先義後利」的精神，對內鼓勵同仁發起與社區共好的行動，成為社區的好朋友、好鄰居，促成正向善的循環，和大眾一起共創永續好生活。

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