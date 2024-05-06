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新光保全 AED 守護101登高賽

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

新光保全獲有體育署「運動企業認證」，樂於支持國內的運動賽事，去年支持2023年長榮馬拉松等活動，近期更支援5月4日舉行的「台北101垂直馬拉松」，贊助大會22台AED（自動體外心臟除顫器），成為選手們挑戰極限的堅實後盾，一起守護海內外5,000名選手運動賽事安全。

新光保全表示，因獲有體育署「運動企業認證」，長期支持國內運動賽事，包括2023年長榮馬拉松、渣打馬拉松、台北馬拉松和2024年的渣打馬拉松等大型賽事，新保分別贊助數十台AED，當選手們朝夢想前進時，默默守護生命安全。

新光保全表示，「台北101垂直馬拉松」是全球難度最高的國際登高賽指標賽事之一，5,000名選手要挑戰91層樓、2046階，垂直上升高度390公尺的賽事。隨著高度升高，選手身體的負荷也會越來越大，要順利完賽，對心肺耐力是一大考驗。

新光保全指出，新保和大會醫療單位「中華民國大型活動緊急救護協會」攜手，分別在101大樓的1樓、35樓、59樓及91樓備有AED， 搭配EMT專業救護員，隨時因應選手身體狀況進行協助，守護選手們的安全。

AED俗稱「傻瓜電擊器」，能自動偵測傷病患心律脈搏、並施以電擊使心臟恢復正常運作，急救現場第一時間搭配CPR心肺復甦術，就有機會將存活率提升2倍以上，是重要急救利器。

依據衛生福利部「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」規定，目前10大類公共場所都必須設置AED。新光保全自2013年起引進日規、歐規等高品質AED進入台灣市場迄今，已在全台各地學校、公共場所、旅宿和公司行號等場所裝設超過1萬台AED隨時待命，盼在急難意外發生時，能在黃金時刻發揮功效、救人一命。

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