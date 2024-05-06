浩宇結盟超音波顯影劑大廠 Bracco 助推 NaviFUS 系統上市

浩宇生醫（6872）5日宣布，已與世界超音波顯影劑領導品牌 Bracco 簽署一項合作協議，Bracco 將提供微氣泡顯影產品，搭配浩宇生醫 NaviFUS 系統，作為開啟血腦屏障的技術平台，由浩宇進行各項腦部癌症或神經疾病治療的臨床試驗與查驗登記，並在 NaviFUS 系統上市後，由 Bracco 供應此微氣泡貼牌產品，授權浩宇作為醫療器材耗材以搭配超音波治療銷售。

浩宇生醫表示，這項結合 Bracco 微氣泡顯影產品的 NaviFUS 系統，將在今年下半年在台大及長庚醫院，針對治療復發性膠質細胞腦瘤啟動三期臨床試驗。

Bracco Imaging Spa 是設立於歐洲的跨國醫療保健集團，主要業務為生產與銷售診斷成像的顯影產品，包括X光射線、電腦斷層掃描（CT）、核磁共振（MRI）、超音波等應用領域，於100多個國家地區經營業務，並在全球擁有3,587名員工、七個研發中心與九座工廠。

浩宇生醫總經理龍震宇表示，Bracco 集團執行長 Mr. Fulvio Renoldi Bracco 去年聖誕節前特別親自拜訪浩宇生醫，除了對公司專業與潛力留下深刻的印象外，也充分了解雙方合作帶來的實質加值及共享超音波治療市場的未來願景，正是雙方能成功合作的重要契機。

在最近熱門的韓劇「淚之女王」中，女主角罹患腦瘤所接受的「聚焦超音波與微泡治療」，現實生活𥚃正由擁有世界唯一之「無創、非侵入性聚焦超音波」，精開啟啟血腦屏障，治療腦瘤的浩宇及 Bracco（微泡）兌現；預計下半年在台大及長庚醫院啟動的三期臨床試驗，將使用這項合作產品治療復發性膠質細胞腦瘤，讓劇裡與真實中都難以治療的腦瘤患者，都能得到無創精準治療的新希望。

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