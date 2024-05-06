竹科工程師買房最愛這條路 新竹5大熱門申貸路段曝

新竹房價貴森森，到底新竹哪條路最熱。台灣房屋根據聯徵中心申貸件數資料，統計2023年新竹縣市5大熱門路段，由位於關埔重劃區的埔頂三路以276件奪下冠軍，全年申貸量是第二名旭光一路137筆的兩倍，而竹北光明六路為131筆，以些微差距拿下第三名。

觀察前五名熱門路段中，平均鑑估值較高，為第5名的新竹縣竹北市興隆路五段1,760萬元，其餘熱門購屋路段平均鑑估值為1,000~1,200萬元之間。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新竹科學園區就業人數高達17萬人，登記廠商數超過400間，園區總產值超過1兆元，在大量就業機會與人口紅利帶動下，創造新竹縣市的房市剛性需求。

2023年新竹房市前五大熱門申貸路段雖然分屬不同商圈或重劃區，不過還是圍繞著竹科園區，顯示就業人口仍是房市鐵票，而這些路段不乏因為有新案交屋，形成貸款熱度最高的地方。

台灣房屋新竹園區關埔直營店店長甘坤鑫指出，新竹市埔頂三路位於竹科門戶的關埔重劃區，距離新竹科學園區僅一路之隔，附近商店林立，又有美式大型賣場進駐，生活機能相當成熟，成為竹科新貴、首購族購屋的首選路段。

另外，該路段之所以是2023年新竹縣市申貸熱門路段，主要是因為有「竹科潤隆」等大社區交屋潮，因4、5年前的預售時期，不乏單價2~3字頭、總價帶千萬上下的小宅交易，因此頗受年輕新貴或置產族青睞。不過在購屋需求推升下，該路段的新成屋最新成交單價來到60-65萬元，預售屋也將近8字頭，已成為新竹縣市最高貴的蛋黃區路段之一。

熱門購屋路段第二名是位於二重埔商圈的竹東鎮旭光路一段，與第四名田新重劃區的新埔鎮福德街，均受惠於蛋黃區的高房價外溢效應，加上環境舒適、交通便利，不論是前往新竹科學園區或台元科學園區，車程都僅約10-20分鐘，卻享有「房價省一半」的購屋優勢，去年因分別有「星都匯AB區」、「竹科臻邦」的新社區交屋申貸潮，因此也算是新竹小資熱門購屋路段。

至於第三名的竹北市光明六路，是縣一、縣二重劃區的主要幹道，屬於竹北市較早開發的金融商業、住宅混合區，也是新竹縣政府所在地，可說是新竹縣市重劃區的先驅，生活機能成熟發達，尤其喜來登商圈一帶，也較多低總小宅、小套房的選擇。

位於竹北的第五名興隆路五段，所在的高鐵特區，已成為新竹縣商業、娛樂、消費新核心，加上具備高綠覆率、河岸景觀，是許多高資產客群指名度最高的購屋區域之一，也成為獨樹一格的名宅聚落。 資2023年新竹縣市5大熱門申貸路段。料來源／台灣房屋

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