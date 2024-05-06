生醫兩大創新領域 搶眼

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

根據生策會最新統計，2024年台灣上市櫃（含興櫃）企業今年第1季總營收為758.8億元，年增率僅3.1%。不過，創新領域的細胞療法及農業科技各年增率各達41%及61%，幅度最大、表現搶眼。

今年首季，生醫領域的藥品製造、原料藥公司營收表現都差強人意，雙雙年減。其中，主因最大宗的藥品製造及新藥研發公司，營收240.6億元，年減2.7%；另一項業績衰退的次族群是原料藥，總營收32.5億元，年減1.6%。

除了藥品類之外，上市櫃及興櫃生醫族群中，第二大類醫材製造及研發公司，首季總營收為179.1億元，年成長7%；其次是醫療通路、產品經銷類總營收174.4億元，年增4.2%；第三名食品生技及預防保健類總營收為57.66億元，年增1.57%；第四名的醫學美容、美妝保健類總營收39億元，年增4.3%。

在生策會統計的上市櫃及興櫃公司中，新興領域的農業生技暨農科健康類、生技服務暨基因檢測服務類、以及細胞療法暨細胞儲存服務類等次族群，表現都相對亮眼。

上述各領域第1季總營收分別為15.8億元、12.5億元及6.9億元，其中，細胞療法暨細胞儲存服務類總業績年成長達到41.2%，農業生技暨農科健康類首季年成長幅度則達到61.9%。

營收 農業生技

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