電動車環保、舒適、馬力強 吸引買家
賓士頂級豪華越野車大G和邁巴赫的純電車款，將引進台灣，大G這種越野悍將被「電動化」，跌破許多人的眼鏡，關鍵在於層峰人士「駕馭上的心頭好」已悄悄改變，電動車崛起的關鍵在於「環保、舒適、馬力強」的特質。
電動車過去較為人詬病的問題是「續航里程到底夠不夠用」，爭議多年，隨著充電與電池技術日益精進，這個問題已經逐漸不成為問題。以賓士的EQS為例，充滿電可以跑700公里，因此，這個問題已經逐漸不在討論範圍內。
另外一個消費者考量的關鍵則是駕乘感受。業內人士說，電動車與油車的駕乘體驗完全不同，有些老派的車迷喜歡油車帶來的引擎汽缸炸裂感受，但新派的車迷則更愛電動車行駛時平穩舒適，也能風馳電掣的快感。兩者各擅勝場。
特別的是，近年，有一群層峰人士，從油車超跑的粉絲，悄悄變成電動車的支持者，應該說，這類支持者並不偏好哪一方，而是兼容並蓄。他們愛電動車的環保形象、舒適感受，關鍵在於「馬力也夠大」，加上過去電動車續航里程的爭議已經不再，電動車對他們而言「也是滿好玩的」。
台灣賓士對電動車相關議題進行市調後發現，許多消費者購買電動車主要的考量是環保問題，希望藉由選擇電動車可以降低碳排放的問題，也有不少人擔心充電環境的問題，但是，更多人期望能以「負擔得起的價格」買到電動車。
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