點子農場／三個李光耀

一家公司創辦了60年，60年前員工的產能每人每年賺400美元，60年後每人每年賺16萬美元。今天的新加坡人均GDP世界第一，這一切都是新加坡的國父李光耀用一生所造就。

再過不久要去新加坡參訪，我每天研讀相關資料，讀來讀去都跳不開李光耀這個人。今天甚至未來的每一天，任何關於新加坡的事看來都一定和他有關。

他是新加坡的爸爸，1965年新加坡被馬來西亞趕出門，他流著淚宣布新加坡獨立，一直治理新加坡到他2015年過世。

他是新加坡的情人，生前的名言是，即使死了，只要新加坡有難，也會從墳裡爬出來為新加坡拚命。

他是新加坡的上師，從建國以來一直管理新加坡人的肉體和靈魂到今天。讓新加坡人衣食無缺安居樂業，也被西方世界譽為全世界最聰明的領袖。

季辛吉曾經說，李光耀如果生在英國，就會是邱吉爾等級的領導人。一直到他過世之前，世界各國領導人都排隊求見請教他。

在李光耀身上，看得到中國人的聰明世故，看到英國人的傲慢霸氣，也看到德國人的嚴謹敬業。如同今天新加坡在世界的形象，新加坡其實就是李光耀這個人的投影，總是把目光放在全世界，從裡面不斷尋找危機與轉機。

從政經成就來看，今天的新加坡顯然是全球華人社會裡最成功的典範，也是中國從鄧小平時代就開始學習的對象。李光耀生前訪問過台灣25次，和每一代領導人都有交情。

新加坡經驗是對民主政治的反思。從馬斯洛理論來看，人最後最高的需求是自由，但是人也會為了錢和感官需求而放棄民主與自由。也許如同胡適所說的，容忍比自由更重要，接受不自由也是一種自由。

以下這幾本關於李光耀的書，都看到了他以小搏大的不凡能力：

《去問李光耀》：全書以問答集的方式呈現，逐一點評全球各國的政經分析與未來預言，並為中國的崛起提出觀察，也在權衡美國與中國的競合關係上仔細分析。論述印度的未來、伊斯蘭極端主義、經濟成長、地緣政治和全球化、民主的未來等議題；並針對多元文化、福利國家、教育和自由市場，提供意見。

《李光耀觀天下》：李光耀一生密切地參與國際事務。從毛澤東到習近平，他見過中國每一位主要領導人；從詹森到歐巴馬等美國總統，也與他有密切交往。在書中，李光耀對今天的世界和20年後世界可能展現的面貌提出看法。橫跨美國、中國、亞洲和歐洲的廣博敘述中，他剖析社會、探究人民的心理，並做出關於這些國家的生存機會的結論。

《新加坡的非典型崛起》：新加坡的國土面積只有700多平方公里，約莫是台灣的50分之一，人口540多萬，不及台北加新北。然而，新加坡卻是全球首屈一指的航運、貿易、金融、教育中心。

當新加坡於1965年被馬來西亞「掃地出門」、被迫獨立時，沒有人看好它能在險惡的環境中生存。這本書的重點是，新加坡如何把自己的弱點變成優點，敗中求勝。

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