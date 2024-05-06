數位行銷／做好AI行銷 五大方針

經濟日報／ 鄭緯筌（《ChatGPT提問課，做個懂AI的高效工作者》作者）
AI示意圖。 （路透）
AI示意圖。 （路透）

企業若能善用AI來打造符合不同市場的行銷策略，將成為數位時代的競爭優勢。各地的消費者對AI行銷策略往往會有不同的反應和期望，因此必須深入了解目標市場的消費者行為模式和文化偏好，才能制定合宜的行銷方案。

以亞洲和歐美為例，這兩大市場在消費者行為和文化習性上存在顯著差異，行銷策略的設計和執行上也面臨不同挑戰。

受到亞洲文化薰陶，消費者較重視人脈網絡和口碑推薦。因此，企業若能利用AI進行社群行銷和網紅合作，會是較為有效的策略。AI可以協助識別出潛在的關鍵意見領袖（KOL）及熱門話題，並精準投放具有針對性的內容行銷。

相較之下，歐美消費者較重視個人隱私，也傾向獨立決策而非依賴他人推薦。因此，AI行銷策略需要更加注重保障消費者隱私，並透過AI演算法分析消費者的獨特喜好，提供個性化的產品推薦和優惠。

此外，也必須考量不同文化對AI科技的接受程度。一般而言，亞洲消費會更加樂於嘗試AI應用，像是智慧語音助理和聊天機器人等，而歐美消費者則可能對機器取代人工服務抱持較高的疑慮。

因此，進軍亞洲市場，企業可以更大膽地引入AI虛擬助理和聊天機器人來提升客戶服務和購物體驗。但在歐美市場則需要循序漸進地培養消費者對AI的信任感。

台灣中小企業如何在全球市場上有效投入AI行銷？以下五個行動方針供參考。

一、深入研究目標市場的文化特性

在進入任何新市場前，企業必須先透過調查、訪談等方式，深入了解當地消費者的生活方式、文化價值觀和消費行為模式。只有先深入研究目標市場，才能更精準地設計切合當地文化的AI行銷策略。

二、廣納多元人才與本地夥伴合作

同理，企業也應該在內部營造更加包容、多元的工作環境，廣納來自不同文化背景的人才，以增進對跨文化議題的理解。此外，尋找當地的人力和資源夥伴對象合作，也是拓展新市場的明智作法。

三、建立品牌信任與數位親和力

無論在哪個市場行銷，都要努力建立消費者對品牌的信任感，讓他們安心採用企業所提供的AI服務。同時也要提升企業的數位親和力，透過線上線下多管道行銷宣傳，降低消費者對AI科技的疑慮。

四、AI行銷策略循序漸進

對於剛切入新市場的企業，建議先從比較簡單的AI行銷策略做起，例如個性化的產品推薦、智慧搜尋優化和AI購物助理等，等待消費者逐步適應後，再導入更具突破性的AI商業模式。

五、重視數據隱私與人性關懷

無論布局哪個市場，企業都必須高度重視消費者數據的隱私保護，遵守當地法規。同時謹記，別讓AI行銷策略流於過度機器化，仍然要保留人性關懷，提供兼具智慧與溫度、情懷的服務。

眾所周知，AI行銷絕非一蹴可幾，需要企業對不同目標市場有深度的文化理解、持續性的創新投資，以及平衡科技與人性關懷的睿智。期許台灣中小企業主能透過高瞻遠矚的全球視野和文化智慧，在AI行銷的舞台上持續發光發熱。

AI 消費 聊天機器人

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