經濟選書／世界兒童地球憲章 啟蒙永續觀念

長期關注永續議題的英國國王查爾斯三世，在王儲期間提出「地球憲章（Terra Carta）」永續發展藍圖，並在繪本《我們的決定-世界兒童的地球憲章：保護大自然、人類與地球》一書中親自作序，中文版由聯經推出。這本書並獲得台積電的響應並獨家支持，希望透過書籍認購捐贈與共同倡議行動，啟發孩子們更愛護地球的永續發展觀念。

《我們的決定》是以地球憲章為基礎概念所創作的繪本，由英國知名科普作家克里斯多福李歐德（Christopher Lloyd）執筆，邀集全球33位頂尖的獲獎藝術家、插畫家共同創作，創作出一段美麗、抒情和發人深省的旅程。在書中，讀者能體會到自然之悠久與珍貴，也能看見我們正在面臨的各種威脅，進而引領讀者去反思未來可行的行動計畫。

查爾斯三世在序文中提到：「兒童對於大自然以及我們稱為家園的這個奇妙星球有獨特的好奇。因為兒童的特色之一就是知道我們是大自然的一部分。」「我希望這本書講述的故事，加上來自全球各地的插畫家所繪製令人讚嘆的圖像，能夠啟發你去發現和頌讚你周遭的自然世界，去向大自然學習，並探索你可以採取哪些行動去保護它。這個世界需要的是，所有兒童認真想像自己想要建造什麼樣的未來。

我不知道你是不是跟我一樣喜歡畫圖，如同許多參與這本書的插畫家。我想向你提出一項挑戰︰拿出一張白紙，開始畫或寫下你想要看到的未來，把大自然列為我們所做的一切的核心考量。這樣我們就可以盡可能和許多人分享我們的想法，大家一起努力，幫助我們的地球保持健康強壯，世世代代延續下去。」

地球憲章是查爾斯三世擔任王子時期所提出的永續發展藍圖，包括台積電在內，至今已獲得來自全球400多家知名企業響應。聯合國教科文組織更決議，將地球憲章作為「永續發展十年教育」的工具。聯經出版為呼應環境永續的倡議，採環保大豆油墨及FSC認證紙張印製此書。

作為全球唯一獲首屆地球憲章Terra Carta標章認證的半導體公司，台積電也共同響應這本書的出版，除認購書籍，並將委由聯經出版提供給全台灣各國中、國小圖書館，也會支持教育培訓與明信片徵稿等一系列倡議活動。

台積電人力資源資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅表示：「台積公司以成為全球環保標竿企業自期，我們在氣候與能源、水管理、資源循環及空氣汙染防制等方面引入了許多創新技術，致力於厚植綠色管理於日常營運；此外，透過發布『生物多樣性宣言』，承諾與利害關係人共同保護與深化生物多樣性完整度。我們很高興能透過本次響應出版《我們的決定》，將這份信念推廣出去，在學齡兒童心中種下愛護地球的種子，促進永續觀念的早期啟蒙，推動人與自然、人與社會共榮成長的願景成真。」（本文取材自《我們的決定》，聯經出版）

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