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東元電機 獲公司治理評鑑前5%榮耀

經濟日報／ 項家麟
東元電機董事長邱純枝（中）、總經理范炘（左三），率經營團隊持續深化公司治理及提升企業永續發展。東元電機／提供
東元電機董事長邱純枝（中）、總經理范炘（左三），率經營團隊持續深化公司治理及提升企業永續發展。東元電機／提供

公司治理績優生出爐！臺灣證券交易所日前公布112年度第十屆「公司治理評鑑」，東元電機（1504）從952家上市公司中，榮獲前5%的最高榮譽，肯定東元電機長久以來致力於公司治理制度的決心與成果。東元電機董事長邱純枝表示，持續深化公司治理與提升企業永續發展，是東元一貫堅持信守的經營理念，值得股東信賴，而經營團隊也將為股東追求最大的利益。

東元電機自成立公司治理中心以來，不但設有專任主管並協同包括公司治理暨永續委員會在內的11單位逾20位主管和成員一起投入，以共同成就公司治理為目標。在近年企業關心的智財管理上，也導入台灣智慧財產管理系統（TIPS），並經第三方驗證。這些成果都成為評鑑中的前段班，且東元力求落實公司治理規範，年年精進。

此外，東元在公司內部設置有推動永續發展專職單位，並在國內外各項永續評比表現優異，都成為公司治理評鑑的加分項目，包括依氣候相關財務揭露建議書（TCFD）架構、揭露對氣候相關風險與機會的治理情況、投資於節能或綠色能源相關環保永續的機器設備和產業等。東元獲得的國內外的永續獎項中，不但連續10年榮獲TCSA「臺灣企業永續獎」，更連續4年入選道瓊永續指數新興市場成分股，以及S&P永續年鑑。

東元電機連續四年入選道瓊永續指數新興市場成分股。東元電機／提供
東元電機連續四年入選道瓊永續指數新興市場成分股。東元電機／提供

值得一提的是，東元電機持續支持國內文化發展，包括2003年起持續推動原住民傳統古謠舞蹈祭儀等文化傳承與數位典藏，每年近40個團隊，執行傳習時數達1萬小時以上，年投入金額600萬元以上，而深獲好評的驚嘆樂舞饗宴，年投入金額400萬元以上，已持續辦理20年，是上市公司中少數持續投入大量資源，從事國內文化發展的成功案例。

東元電機

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