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晶鑽生醫引進南韓最新醫美科技產品 PICO-K助攻營運

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

晶鑽生醫（6815）5日宣布，獨家引進皮秒革命全台最高功率 PICO-K，並舉辦新品上市發表會，與韓國原廠 KL Inc. 共同啟動開機儀式，現場邀請到藝人溫昇豪友情站台見證。此新一代醫美黑科技產品將為公司今年營運成長再添利器。

總經理謝佳憲表示，晶鑽生醫專注提供優質醫材產品並重視專業醫師的培訓，無論在自有產品開發或代理策略皆是以使用者需求為核心，本次領先同業獨家引進 PICO-K 便是洞察到國際消費者偏好，以及產業最新技術的發展趨勢。

KL是2013年成立的新創公司，憑藉厚實的研發能力近年快速成長，曾連續獲韓國電子與電機研究院遴選為值得關注的家族企業、中企小企業，並獲韓國安山市評選為小型隱形冠軍。其開發出的 PICO-K 是專為亞洲人設計開發的全新一代皮秒機器，已取得歐盟 CE MDD、韓國 KFDA 及台灣 TFDA 的上市許可。

PICO-K 導入最先進的雷射技術，具有更短的脈衝寬度、更高的脈衝頻率，該項產品在韓國推出後獲得廣泛關注與青睞，進軍香港市場也贏得好評，並榮獲《香港美容權威大獎2021-2022》之專業去斑權威殊榮，如今晶鑽生醫率先取得台灣地區的獨家總代理，料將掀起新一波皮秒革命體驗熱潮，目前鎖定在全台逾千家相關醫美及皮膚科診所全力推廣，由於皮秒雷射幾乎是各家診所的基本配備在汰舊換新的需求下，公司以搶下二成市占為目標。

晶鑽生醫首季合併營收1.5億元，年增1.39%，在既有營運基礎上，今年將再推出具奈米微粒技術的再生醫材新品，也會伺機引進優質的國際品牌，持續多元產品線組合，滿足客戶需求，隨著新品上市效應的陸續顯現，對全年營運表現審慎樂觀。

醫美

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