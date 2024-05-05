台鐵上季營收成長8% 客流量回升

經濟日報／ 記者周湘芸／台北報導

台鐵今年元旦起公司化，首季營收報告出爐，營業收入達78.24億元，較去年同期增加6.1億元，成長率8.46%，每日平均客量超越疫前、2019年水準。但台鐵產業工會表示，首季營收較去年提升，很大部分是因疫情復甦，在宣布營收提升的同時，更該說明如何運用增加的收入。

台鐵公司表示，今年第1季營業收入達78.24億元，每日平均客量來到66.27萬人，較去年同期成長14.76%。

除了營收成長，台鐵公司化後可活化土地資產挹注收入。鐵道局指出，今年預計完成「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」修法，台鐵償債基金將辦理台北機廠、E1E2街廓、高雄港站（含臨港線）三處1,129筆土地、136筆建物接管事宜。

此外，台鐵公司先前也以七堵車站周邊土地作為鐵道資產活化優先探討地點；「高雄市鳳山車站開發大樓整建營運移轉案」上月底也剛公告招商，將由既有鳳山車站上方延伸興建主體為一幢三棟的車站共構大樓，預計今年7月完工後交付台鐵公司。

台鐵產業工會秘書長朱智宇指出，台鐵票價長年未調整，等於幾十年都是虧錢在做鐵路運輸，今年首季營收較去年提升，很大部分還是因疫情復甦。公司在宣布營收提升的同時，也該說明如何運用增加的收入，像是目前人力流失嚴重，已影響安全改革，首要應該先調整員工待遇及更新相關硬體設備。

台鐵 營收

延伸閱讀

鐵路高架化遇遺恐耽誤進度？ 鐵道局：已排除影響

南市代課教師五一上班領雙倍薪 工會籲各縣市跟進勿雙標

休假悲歌 全國幼教產：高壓力、高風險公幼教保員還剩什麼？

適用勞基法特休卻限制 工會：1成5教保員自付代課費才能請假

相關新聞

台鐵喊漲 自強號票價逼近高鐵價 北高單程上看1,219元

台鐵已29年未調漲票價，今年起公司化，票價是否調漲備受關注。交通部明（6）日將赴立法院「針對台鐵票價上漲暨列車準點率提升...

台鐵上季營收成長8% 客流量回升

台鐵今年元旦起公司化，首季營收報告出爐，營業收入達78.24億元，較去年同期增加6.1億元，成長率8.46%，每日平均客...

買新車不如開中古車 議員透露這樣選車最安心

新車落地打八折，有些人就是鍾情於中古車；前台北市議員、現任民進黨社會運動部主任江志銘就是其中之一，對中古車的喜好不亞於新...

台74線陷車陣擋路 立彩建設贈霧峰警局重機快速處理車禍

台中城市發展快速，台74線快速道路經常陷車陣擋路，台中市立彩建設主動捐贈霧峰警局大型重機，以利快速處理車禍。霧峰警分局也...

超熱血！貿協董座黃志芳率同仁參賽 101垂直馬拉松賽飆體力

全球難度最高的國際指標登高賽事之一「台北 101 垂直馬拉松世界冠軍賽」4日登場，吸引各國跑者來挑戰，完成2046階、垂...

科思創攜手汽車價值鏈合作夥伴 打造車用塑膠閉環回收

隨著全球環保意識不斷提升以及日益嚴格的法規要求，塑膠回收利用對汽車產業實現永續轉型發展具重要意義。材料製造商科思創攜手蔚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。