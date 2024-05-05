台鐵上季營收成長8% 客流量回升

台鐵今年元旦起公司化，首季營收報告出爐，營業收入達78.24億元，較去年同期增加6.1億元，成長率8.46%，每日平均客量超越疫前、2019年水準。但台鐵產業工會表示，首季營收較去年提升，很大部分是因疫情復甦，在宣布營收提升的同時，更該說明如何運用增加的收入。

台鐵公司表示，今年第1季營業收入達78.24億元，每日平均客量來到66.27萬人，較去年同期成長14.76%。

除了營收成長，台鐵公司化後可活化土地資產挹注收入。鐵道局指出，今年預計完成「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」修法，台鐵償債基金將辦理台北機廠、E1E2街廓、高雄港站（含臨港線）三處1,129筆土地、136筆建物接管事宜。

此外，台鐵公司先前也以七堵車站周邊土地作為鐵道資產活化優先探討地點；「高雄市鳳山車站開發大樓整建營運移轉案」上月底也剛公告招商，將由既有鳳山車站上方延伸興建主體為一幢三棟的車站共構大樓，預計今年7月完工後交付台鐵公司。

台鐵產業工會秘書長朱智宇指出，台鐵票價長年未調整，等於幾十年都是虧錢在做鐵路運輸，今年首季營收較去年提升，很大部分還是因疫情復甦。公司在宣布營收提升的同時，也該說明如何運用增加的收入，像是目前人力流失嚴重，已影響安全改革，首要應該先調整員工待遇及更新相關硬體設備。

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