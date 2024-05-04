台74線陷車陣擋路 立彩建設贈霧峰警局重機快速處理車禍

台中城市發展快速，台74線快速道路經常陷車陣擋路，台中市立彩建設主動捐贈霧峰警局大型重機，以利快速處理車禍。霧峰警分局也成為台中市15個分局中，第一個擁有黃牌重機處理交通事故的分局。

台74線是環繞台中市的重要快速道路，一到上下班尖峰時刻經常塞車，萬一又發生車禍，連警用巡邏車也深陷車陣，動彈不得。台中市立彩建設得知光是霧峰轄區短短9公里，一年至少有300件車禍，慷慨捐贈霧峰警分局2輛共40萬元的黃牌重機，讓警方能穿梭車陣，及時到達現場處理。

立彩建設機構總經理李俊廷與霧峰分局長陳祥麟，是國小到高中的同學，兩人情誼深厚，一見面就有說不完的同窗話題，儘管畢業多年，但都在不同崗位為社會付出心力。

李俊廷一聽到霧峰警方在台74線處理車禍所遭遇的困境後，馬上答應捐贈2輛大型重機，這也讓霧峰警分局在台中市15個分局中，第一個擁有黃牌重機處理交通事故的分局，而且還適度改裝，以符合女性員警體格上的差異。

陳祥麟說，交通事故處理貴在迅速，才能避免事故擴大，減少民眾久候，使交通順暢無礙，感謝立彩建設義行善舉，不僅加強員警執勤的安全與便利性，也提高服務效能，大家共同為打造安全宜居的城市而努力。 捐贈儀式由立彩建設機構總經理李俊廷(左)與霧峰分局長陳祥麟(右)主持。立彩建設提供 霧峰警分局成為台中市15個分局中，第一個擁有黃牌重機處理交通事故的分局。立彩建設提供

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