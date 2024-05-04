快訊

民進黨擬廢國是論壇 傅崐萁轟：綠色恐怖比極權還極權

亞洲哪裡租金最貴？台北排名被4城市超越 比較1數據「排行榜大洗牌」

日本恐因少子化滅絕！學者估可能時間點：僅存1兒童

台74線陷車陣擋路 立彩建設贈霧峰警局重機快速處理車禍

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台74線經常陷車陣擋路，立彩建設贈霧峰警局重機以快速處理車禍。立彩建設提供
台74線經常陷車陣擋路，立彩建設贈霧峰警局重機以快速處理車禍。立彩建設提供

台中城市發展快速，台74線快速道路經常陷車陣擋路，台中市立彩建設主動捐贈霧峰警局大型重機，以利快速處理車禍。霧峰警分局也成為台中市15個分局中，第一個擁有黃牌重機處理交通事故的分局。

台74線是環繞台中市的重要快速道路，一到上下班尖峰時刻經常塞車，萬一又發生車禍，連警用巡邏車也深陷車陣，動彈不得。台中市立彩建設得知光是霧峰轄區短短9公里，一年至少有300件車禍，慷慨捐贈霧峰警分局2輛共40萬元的黃牌重機，讓警方能穿梭車陣，及時到達現場處理。

立彩建設機構總經理李俊廷與霧峰分局長陳祥麟，是國小到高中的同學，兩人情誼深厚，一見面就有說不完的同窗話題，儘管畢業多年，但都在不同崗位為社會付出心力。

李俊廷一聽到霧峰警方在台74線處理車禍所遭遇的困境後，馬上答應捐贈2輛大型重機，這也讓霧峰警分局在台中市15個分局中，第一個擁有黃牌重機處理交通事故的分局，而且還適度改裝，以符合女性員警體格上的差異。

陳祥麟說，交通事故處理貴在迅速，才能避免事故擴大，減少民眾久候，使交通順暢無礙，感謝立彩建設義行善舉，不僅加強員警執勤的安全與便利性，也提高服務效能，大家共同為打造安全宜居的城市而努力。

捐贈儀式由立彩建設機構總經理李俊廷(左)與霧峰分局長陳祥麟(右)主持。立彩建設提供
捐贈儀式由立彩建設機構總經理李俊廷(左)與霧峰分局長陳祥麟(右)主持。立彩建設提供
霧峰警分局成為台中市15個分局中，第一個擁有黃牌重機處理交通事故的分局。立彩建設提供
霧峰警分局成為台中市15個分局中，第一個擁有黃牌重機處理交通事故的分局。立彩建設提供

延伸閱讀

影／西濱林口恐怖車禍 老翁開車鬼切 重機猛撞騎士彈飛手腳骨折

爭取機車重機路權 交通網紅明號召包圍交通部提3訴求

5萬台重機只有117專用車格 重機試停機車格新北還要等

遭重機狠壓撞胸 柯有倫驚爆神經部分壞死

相關新聞

超熱血！貿協董座黃志芳率同仁參賽 101垂直馬拉松賽飆體力

全球難度最高的國際指標登高賽事之一「台北 101 垂直馬拉松世界冠軍賽」4日登場，吸引各國跑者來挑戰，完成2046階、垂...

松瑞藥首季賺7107萬 季增六成 下半年搶美國原廠市占

松瑞藥（4167）3日公告今年第1季財報數字，營收2.59億元，稅後淨利7,107萬元，季成長61%。公司表示，今年美國...

台塑集團砸百億攻綠色鏈 拓展儲能業務

台塑四寶與台塑生醫昨（3）日董事會通過參與台塑新智能百億現金增資案，以因應台塑新智能「彰濱新能源園區」第二階段規劃，以建...

台塑新智能王瑞瑜 要圓國產電池夢

台塑管理中心常委、台塑新智能董事長王瑞瑜表示，電芯是電池的關鍵核心，地位等同石化業的輕油裂解製程，彰濱電芯廠則是電池國產...

中央編列60億元興建 台中會展中心蓋新館

台中水湳國際會展中心西側展館由台中市政府出地、經濟部出資興建，行政院副院長鄭文燦昨（3）日至台中視察預定地後宣布，中央全...

迎接母親節！「娘烤好」無煙串燒推美魔女套餐巴結媽咪

迎接母親節，台中市黎明路商圈知名燒烤品牌「娘烤好無煙串燒」回饋消費者支持，特別推出有趣的「美魔女」系列活動，招牌「美魔女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。