聚陽營收／4月22.34億元、月減年增 產品換季先蹲後跳
聚陽（1477）4月營收22.34億元，月減28.5%、年增6.4%，探近12個月低點；累計1~4月營收108.42億元，年增9.1%。公司表示，4月進入產品交換季轉換期，加上匯率影響，還有一船班遞延到5月到港出貨，所以將為第2季表現最弱的月份，5、6月營收可望明顯跳升。
聚陽指出，目前下半年訂單持續接單，就已接訂單來看，5月起工廠已全面啟動加班，以因應增加的訂單，目前看來5、6月營收就會大幅跳升，第2季可望淡季不淡，產品組合以及出貨量都優於預期，第2季出貨量可望較去年同期呈雙位數增長。
下半年則步入補庫存循環，第3季更是大爆單，尤其是美系流行盤需求，目前看到的需求是明顯大於產能所能提供的數量，整體來說，下半年的成長力道將會更高。據了解，聚陽主力客戶之一Old Navy第3季訂單年增五成，帶動Gap 訂單年增也達三成。且由於流行和休閒類產品需求大增，市場認為有助於聚陽挑單生產，有助於推升聚陽毛利率表現。
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