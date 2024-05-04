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科思創攜手汽車價值鏈合作夥伴 打造車用塑膠閉環回收

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
科思創攜手汽車價值鏈合作夥伴打造車用塑膠閉環回收。科思創提供／照
科思創攜手汽車價值鏈合作夥伴打造車用塑膠閉環回收。科思創提供／照

隨著全球環保意識不斷提升以及日益嚴格的法規要求，塑膠回收利用對汽車產業實現永續轉型發展具重要意義。材料製造商科思創攜手蔚來汽車、Volkswagen、中國大陸回收商格林美以及TÜV萊茵等汽車價值鏈合作夥伴，率先推動車用塑膠閉環再生的實驗專案，幫助汽車產業應對塑膠廢棄物管理方面的挑戰。

科思創工程塑料事業部全球總裁王麗表示，我們非常自豪能攜手志同道合的汽車價值鏈合作夥伴，開創車用塑膠閉環再生的先河。借助跨領域資源優勢，有信心合力建成車用塑膠回收閉環，從源頭上減少塑膠廢棄物產生，降低碳排放並提高資源利用率。我們志在通過本次聯合專案，驅動汽車行業加速駛向更永續的氣候中和未來。

德國國際合作機構（GIZ）東亞氣候、能源、環境及生物多樣性專案組主任Martin Hofmann表示，汽車是全球資源消耗最大的產業之一，而來自報廢車輛的高值塑膠大部分未被開發利用。GIZ正在引領一個創新性的專案，探索報廢汽車高值塑膠的閉環再生路徑。我堅信，我們的努力將為向永續的循環經濟轉型開闢道路。

在該試驗專案中，合作夥伴將組建專家團隊，探索將廢棄聚碳酸酯零件（如報廢汽車頭燈）回收製成消費後回收再生（PCR）聚碳酸酯，再次用於生產汽車內外飾，進而節約資源並減少碳排放。

該專案也將為汽車製造業提供長期解決方案。隨著環保法規日益嚴苛，汽車產業亟需更多性能卓越且符合相關法規要求的PCR聚碳酸酯材料。以2023年歐盟執委會公佈的一項新法規草案為例，為促進汽車產業循環利用，製造新車所用塑膠中的25%必須來自消費後回收材料，而這其中的25%必須回收自報廢車輛。

在2024 CHINAPLAS 國際橡塑展期間，科思創也展示了許多汽車產業相關的解決方案，例如智慧前水箱罩和一體式頭燈，幫助推動車輛互聯通訊和循環經濟的未來。

廢棄物 環保 碳排放

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