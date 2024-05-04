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松瑞藥首季賺7107萬 季增六成 下半年搶美國原廠市占

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
松瑞藥總經理陳志芳。聯合報系資料照／松瑞藥提供
松瑞藥總經理陳志芳。聯合報系資料照／松瑞藥提供

松瑞藥（4167）3日公告今年第1季財報數字，營收2.59億元，稅後淨利7,107萬元，季成長61%。公司表示，今年美國厄他培南針劑出貨量將較去年成長至少30%，主要受益於今年4月與美國行銷夥伴搶進美國前三大藥品集中採購組織（Group Purchasing Organization,GPO）長期供貨機會。

展望未來，松瑞藥表示，由於厄他培南製程具備領先全球之競爭力，產能連年倍增，預期搶下全球更多原廠市占率。

松瑞藥表示，該公司積極與美國行銷夥伴研擬厄他培南擴大市占計畫，今年4月傳出捷報，成功取得一家美國前三大GPO之供貨入場券，此舉將進一步提升松瑞藥在美國市場的市占率接近30%。此家GPO長期以來由原廠Merck供應，松瑞藥的產品預計第3季開始加入此家GPO之供應行列。

松瑞藥在台灣市場亦有所斬獲，主要受益於原廠產能分配的調整，松瑞藥的產品已勢如破竹成功打入數家醫學中心與區域醫院，公司產品的市場佔有率已超越原廠，成為台灣市場厄他培南的主要供應商。

與此同時，松瑞藥的厄他培南產品在美國以外的全球市場布局，也取得了顯著進展。今年至目前為止，已新增以色列及智利兩國的上市，同時也預期葡萄牙、加拿大及約旦等國將在今年陸續上市。除此，中國市場最快將於今年底取得藥證，若順利取得藥證並上市，將進一步推升松瑞藥的產品在全球市場的市占率。

松瑞藥在培南藥物領域已經是一家世界級的公司，也是全球培南藥物CDMO（委託開發暨製造服務）的首選合作廠商。公司分別與兩家日本大廠合作API工藝開發以及針劑代工，為公司CDMO事業的發展奠定了堅實基礎。

公司並積極進行新事業及新產品的布局，子公司松瑞生技今年初與亞瑟醫藥集團簽訂技術移轉合作協議，將共同開拓美國不孕症市場；並開始涉足保健食品事業，成立SLC自有品牌之保健品(三倍鈣、速動能、優視界、精脈通)，初期將從全台連鎖及區域藥局進行鋪貨，集團營收動能可望進一步提升。

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