鉅陞「囍御水湳」擁中央公園首排綠意 3A 級好宅受矚目

行政院副院長鄭文燦3日宣布，行政院核定60.31億元興建台中水湳會展中心西側展館拍板定案，為水湳經貿園區建設再添一筆，鉅陞建設規劃的「囍御水湳」，坐擁水湳中央公園首排綠意，標榜蛋黃核心區稀有3A級好宅，也在市場受到矚目。

總銷23億元的鉅陞「囍御水湳」，基地位於西屯區河南路二段、福上巷龍欣3弄，正對水湳經貿園區中央公園，此案於3月26日開工。根據實價登錄，此案均價約70.1萬元，成交單價最高12樓戶已來到74.4萬元。

隨著全球供應鏈的轉移效應、疫情對全球經濟的全面侵蝕，以及此起彼落的俄烏、中東實體戰爭、美中貿易戰等通膨野馬早已踏破藩籬，全球無人倖免。

主計總處發布統計數據，台灣消費者物價指數年增率，連年皆超過通膨警戒線2%。民眾無法阻止食物以4.03%的漲幅節節攀升，也抗拒不了已然到來的電價調漲，唯一能自主的，就是將資產做更好的投資與管理。

而一般人該如何抗通膨？根據調查，民眾看好抵抗通膨的標的物，依序為不動產42.2%、股票16.9%、現金11.2%」、基金/債券10.4%，以及黃金/貴金屬8.7%，顯示不動產依然穩居民眾心中的保值冠軍。

然而，並非所有房產都能保值。鉅陞建築團隊業務部協理趙中元認為，地段前景、產品優勢都需有其獨到之處，才能成為抗通膨時代的置產首選，「3A級好宅」正是一個可供參考的檢視指標。

而位處水湳特區第一排的鉅陞「囍御水湳」，從外在環境條件、內在產品規劃，堪稱保值首選。

趙中元指出，一個地方的新興，可以檢視政府的力量，亦可以端詳民間的投注。水湳經貿園區就是一塊從政府到民間莫不全力挹注資源，宛如想將手上所有好牌，都在這裡一字攤開的應許之地。

隨著公共建設陸續到位的同時，包括華固、陸府、寶輝、龍寶、雙橡園、興富發、富華新、親家、豐邑、國聚等各大建商也先後插旗。於是，一時彷彿好房盡出，想買好房抗通膨的，這區可說是最佳熱點，至於怎麼選？可用「3A級好宅」來當作指標參考。

所謂「3A級好宅」，指的是Acquirable(買得到)、Affordable(買得起)及Level A(買得好)的好宅。Acquirable(買得到)顧名思義，便是當地有物件可供出售，水湳經貿園區周邊建案精銳盡出，毋庸置疑。

接下來，第二項指標：Affordable(買得起)，水湳經貿園區的建案，每坪單價已站上8字頭，鉅陞「囍御水湳」則以公園首席、親民總價，入列值得考慮的好房子。

進一步檢視第三個指標：Level A(買得好)，趙中元強調，要保值並兼具增值，首要必須「很稀有」。繞著中央公園走一圈，能在第一排獨攬綠意的，鉅陞「囍御水湳」可說一支獨秀。

鉅陞「囍御水湳」東面、北面皆為67公頃的中央公園，綠意永久棟距堪稱無價之寶，河南路延伸出去即可銜接水湳經貿、河南青海雙商圈、七期商圈。

而南面、西面則是既有單純住家，多為透天住所，地段無繁雜建設，讓人安心好好生活。

鉅陞「囍御水湳」規劃地上15樓、地下4層建築，82戶住家、2戶店面；格局規劃25至26坪二房、37至39坪三房，每戶總價在1,980萬至3,188萬元，車位則在250萬至290萬元間。此案三房並規劃有大尺度宜居陽台。 鉅陞「囍御水湳」擁中央公園首排綠意，以稀有3A級好宅受到市場矚目。記者宋健生/攝影 鉅陞「囍御水湳」二房產品，獲得不少科技人青睞。記者宋健生/攝影

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