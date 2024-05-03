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華新：第2季不銹鋼、線覽及資源事業皆優於首季

中央社／ 台北3日電

電纜及不銹鋼華新麗華總經理潘文虎今天表示，高科技、傳產業建廠電纜需求增加，且台電強韌電網計畫持續，加上不銹鋼價格可望反映成本，冰鎳價格回升，第2季表現將優於第1季。

華新麗華今天舉行線上法人說明會，潘文虎針對3大事業群說明，第1季不銹鋼事業在台灣、中國、歐洲訂單量都有明顯回升，但價格卻沒有跟上趨勢，展望第2季需求回溫，價格可望適度反映成本，第2季表現可望優於第1季。

資源事業群部分，潘文虎解釋，第1季維持在谷底，第2季中國鋼市需求增加，整體用鎳需求也會提升，雖然鎳生鐵價格走勢仍待觀察，但冰鎳價格將隨著倫鎳價格回升，整體資源事業表現也將優於第1季。

至於線纜事業群，他指出，農曆春節後接單，從高科技、傳產業建廠陸續啟動，房地產建案銷量也回升，民間電力事業需求增加，台電強韌電網計畫持續出貨，第2季電線電纜表現也會優於第1季。

華新麗華公布第1季合併營收約為新台幣405.49億元，季減6%、年減20%，稅後純益8.7億元，季增127%，年減58%，每股純益0.22元。

華新麗華今天宣布，間接持股70%義大利子公司Cogne Acciai Speciali S.p.A（CAS）已完成收購Com.Steel Inox S.p.A（Inox）65%股權的交易。本交易所有先決條件均已滿足，並於今天完成交割程序。

華新說明，交割當日CAS以現金支付2400萬歐元的收購價款；另400萬歐元或有價金，將於Inox達成特定獲利條件時支付。

華新表示，Inox專精於不銹鋼暨鎳基合金回收處理，提供不銹鋼製程關鍵料源。此收購交易為華新的永續發展藍圖邁出關鍵一步，體現華新致力於永續發展、創造長期價值，積極實踐不銹鋼產業的循環經濟與綠色轉型目標。

不銹鋼 華新麗華

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