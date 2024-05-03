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正隆鄭人銘：今年需求有望延續復甦 越南前景可期

中央社／ 台北3日電

工紙大廠正隆2023年報出爐，董事長鄭人銘在致股東報告書提到，展望今年，需求有望延續溫和復甦，正隆產銷據點為中國和越南，他看好越南持續受外商與科技業投資，使其成為「亞洲新鏈」一員，前景仍可期待。

他表示，2023年台灣造紙產業供需表現不甚理想，上半年即便中國全面解封，但經濟難以在短期復甦，加上大環境不利因素並未消失，市場需求依舊不振，台灣工紙營運首度出現近年罕見衰退，而市場猶未出現明顯的回溫情況。

由於工紙產銷量衰退，影響售價起伏，而工紙價格並未隨著需求增減有明顯浮動，且先前因成本不斷墊高，調價幅度不足以反映成本，受限於市場低迷，只能自行吸收成本。

整體而言，2023年市況呈現內平外冷，產業持續壟罩去庫存氛圍，紙包裝需求不明顯。根據造紙公會統計，2023年台灣造紙總產量較去年衰退3.6%，來到409萬噸；總銷量減少5%，約403.8萬噸，其中內銷下滑7.5%，約245.2萬噸，外銷下滑1%，至158.6萬噸。終端需求減緩，全台紙器產銷量表現亦較去年衰退2.9%。

正隆產銷據點所在中國和越南，今年經濟成長率估分別為4.5%、5.8%。中國房地產市場供需正發生重大變化，傳統經濟成長政策邊際效益遞減，經濟正由高速成長向中速收斂，傳統製造業也在達高峰後進入平台期，需透過智慧化、數位化改造，才有機會帶來另一波成長。

鄭人銘表示，去年海外按時程規劃擴產，越南平陽造紙廠第2期年產能40萬公噸工紙計畫已投產、第3期工紙產線也積極籌建中，濱吉與北江紙器廠皆已投產，兩廠年產能各1.2億平方米。

台灣持續推動「低碳與淨零智紙」。大園造紙廠年產6.6萬噸再生白漿線已商轉、竹北廠全台最大高效能生質熱電系統也於2023年下半年商轉，后里廠沼氣綠電系統預計2025年啟用。

工紙 越南

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