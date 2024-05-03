華新子公司 CAS 今完成收購義大利廢不銹鋼回收商 Inox

華新麗華（1605）3日宣布，其間接持股70%之義大利子公司Cogne Acciai Speciali S.p.A（以下簡稱CAS）已完成收購Com.Steel Inox S.p.A（以下簡稱Inox）65% 股權的交易，此物交易之所有先決條件均已滿足，並於今日完成交割程序。

華新指出，交割當日CAS以現金支付2,400萬歐元（約新台幣8.3億元）的收購價款；另400萬歐元（約新台幣1.38億元）之或有價金，將於Inox達成特定獲利條件時支付。

華新表示，Inox專精於不鏽鋼暨鎳基合金回收處理，提供不鏽鋼製程之關鍵料源。此收購交易為集團的永續發展藍圖邁出關鍵一步，體現集團致力於永續發展、創造長期價值，積極實踐不鏽鋼產業之循環經濟與綠色轉型的目標。

商品推薦