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古蹟容積含金量高 北市大同區老茶廠賣4億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
示意圖。記者朱曼寧／攝影
示意圖。記者朱曼寧／攝影

北市不僅房市景氣熱絡，連古蹟也有高價交易。據最新北市實價資料顯示，大同區一間茶廠今年1月底，土地約229坪，以總價4億元成交，今年北市有兩件億元級的古蹟或古蹟容積移轉交易，雖然無法直接改建，不過古蹟可以移出的容積含金量高，市場上需求量穩定，因此即使無法改建仍有專業人士買進。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市新增的重劃區數量相當稀少，市中心可以開發的大面積土地也不多，一些透天、平房就成為開發商整合的目標，尤其危老政策與都更的容積獎勵，也有帶動效果，而北市的舊城區也有不少透天，有些具有歷史價值的建築物，被認定為古蹟後，為補償地主的權益，市府也讓這些古蹟本來可興建的容積可以轉賣，古蹟移轉在北市一直有不錯的市場。

此次揭露顯示，西寧北路84號的茶廠今年1月底以總價4億元成交，土地面積229坪，土地成交單價每坪174.4萬元，換算容積單價每坪58萬元，價格符合市場行情。

曾敬德表示，北市的古蹟具有容移的優勢，雖然無法直接開發，但可以透過容移一樣有不錯的身價，例如今年初也有開發商以8.95億元，處分古蹟名稱衡陽路60號店屋的可移轉容積。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

古蹟 重劃區

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