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台灣東洋與北榮、高醫簽署 MOU 攜手新南向服務越南醫療

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

為加大台灣醫藥產業協助越南醫療實質發展的力度，台灣東洋（4105）3日與臺北榮民總醫院（北越）、高雄醫學大學附設中和紀念醫院（南越），舉行「台越新南向-醫衛合作與產業發展MOU簽約啟動儀式」，寫下國內「以醫帶商」、「公私協力」的合作新典範，期望在此新模式下，更全面地提升對於越南醫療團隊與病患的服務，並落實拓展國際市場產業鏈發展的政策目標。

衛福部次長周志浩表示，很高興今天能夠共同見證台灣與東南亞國家間密切的合作交流。特別是台灣與越南的關係非常深厚，過去我們在人才、技術等領域的合作交流已經取得了相當大的進展。期許未來的年輕一代也能夠延續前輩的精神，為增進東南亞國家的合作交流貢獻自己的力量。今天只是合作的開始，衷心期盼接下來三方未來的合作更能取得豐碩成果，實現共同的目標。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，很榮幸和北榮高醫組成醫衛新南向「國家隊」，公司於2011年獲准成立越南辦公室，已有深厚的市場經驗。為了深化鏈結，台灣東洋也在2023年啟動「東協醫藥合作計畫」，並與胡志明市腫瘤醫院（HoChiMinhCityOncologyHospital）、輸血與血液醫院（BloodTransfusionHematologyHospital）、河內腫瘤醫院（HanoiOncologyHospital）以及白梅醫院（BachMaiHospital）等四家頂尖醫院簽署合作備忘錄，今年更規劃新增三家醫院簽署合作，希望透過與越南醫療團隊的合作，提供大腸直腸癌、頭頸癌、乳癌、卵巢癌、血液腫瘤等領域的多元治療方案。

侯靜蘭進一步指出，在與北榮、高醫為期三年的合作基礎上，未來將規劃至少二場次的大型國際學術研討會、七場次的醫院參訪及多項短期臨床實習課程，藉此展現並傳承台灣在癌症精準治療領域的經驗與心得，相信能嘉惠更多越南病患。

北榮院長陳威明表示，北榮自107年起承接衛生福利部「一國一中心」的越南計劃後，就積極與產業界合作並簽署多份合作備忘錄，目前已與越南醫療機構或大學簽署近30份合作備忘錄，範疇包括醫學交流、醫事人才培訓及手術示範。

高醫院長王照元表示，在頭頓省與台灣中鋼公司及福爾摩莎工業區附設診療所的協助下，高醫將再往南、往北及往西，到茶榮市、富國島、峴港、龍川市（與柬埔寨接壤），實踐「以醫帶產」、「以醫帶教」（醫護技教育產業）、「以醫偕公」的計畫目的。高醫此次與臺灣東洋的合作更凸顯「醫藥精品國家隊」所營造出的產官學合縱連橫的競爭優勢，未來將以打造「臺灣嚴選：醫院、製藥、醫衛材精品目錄」為目標，在常態性交流機制下，我們將聯合台灣數所醫專、護專，期待以雙聯學制方式，舖墊少子化下的醫、護、技等照護基礎人力的培育，以高醫擁有大學、醫療體系的優勢與醫學教育的模式，和各界合作，期許未來能一同創造臺灣在世界舞臺更廣闊的空間。

根據資料指出，越南近年醫療支出總額位居東協國家前段，越南政府更是積極透過各項政策，致力於提升民眾健康品質。為此，台灣東洋、北榮、高醫展開為期三年的三方合作，採取「舉辦國際醫療衛生研討會」、「產業媒合會與產業座談會」、「培訓越南來台之醫事人員」以及「促進台灣及越南雙邊醫事人員參訪交流」等方式協力，相信不僅能為越南醫病提供多元的醫療解決方案，也能為衛福部「醫衛新南向」寫下新的典範。

台灣東洋 越南 高醫

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