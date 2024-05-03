快訊

台股站上2萬點 謝金河：躺地上30幾年老股出現井噴行情

國道客運運價最高漲幅定案 北高票價最高可漲36元

女婿涉詐被逮 余天失蹤孫子孫女找到了！新北社會局曝最新狀況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台塑四寶、台塑生醫增資台塑新智能百億 建構儲能產業

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
台塑四寶宣布對台塑新智能增資合計百億，進一步拓展新能源市場。圖／本報系資料照片
台塑四寶宣布對台塑新智能增資合計百億，進一步拓展新能源市場。圖／本報系資料照片

台塑四寶3日在證交所召開重大訊息說明會，宣布各對台塑新智能增資，合計100億元。台塑四寶表示，台塑新智能由台塑企業管理中心常委王瑞瑜主導，目前實收資本額70億元，增資後將達170億元。

這次增資，台塑化、台塑、南亞依持股比率各注資25億元，台化及轉投資台塑生醫分別注資20億元與5億元。

台塑新智能主要為推動國產化電池產業鏈，位於彰濱工業區2.1 GWh電芯廠預計今年7月正式生產，未來提供電芯符合多元車用規格，也是全台灣唯一可應用於儲能系統的國產電芯，先前台塑新智能漢翔策略合作，攜手國際儲能市場。

另根據公司計畫，二期電芯廠年產規模計畫建置2.5GWh到3GWh；模組廠規劃1.1GWh，屆時總產能達1.5GWh；並將設正極片回收「金屬材料再利用工廠」。過去王瑞瑜曾表示，台塑集團以彰濱電池芯廠區為「新能源園區」建置核心，未來還將爭取10到20公頃土地擴充新能源事業版圖。

台塑集團 增資 王瑞瑜

延伸閱讀

產學開發數位退火演算法 助材料篩選加速10倍

台塑生醫投資佈局「綠色循環經濟」生態圈 找到產業發展與環境永續的最佳平衡點

監委巡察台電龍潭儲能場 瞭解強化電網韌性建設

裕隆今年再增1成太陽能發電 儲能產量增近3成

相關新聞

想要成為「航海王」就不能錯過！長榮發表「長極輪」首航紀實影片

想要成為「航海王」的投資人一定不能錯過的影片，長榮海運（2603）所拍攝最新型15000TEU級首艘M型船「長極輪」（E...

台塑四寶、台塑生醫增資台塑新智能百億 建構儲能產業

台塑四寶3日在證交所召開重大訊息說明會，宣布各對台塑新智能增資，合計100億元。台塑四寶表示，台塑新智能由台塑企業管理中...

北市大同區老茶廠賣4億 古蹟容積含金量高

北市不僅房市景氣熱絡，連古蹟也有高價交易，最新實價資料顯示，北市大同區一間茶廠在今年1月底，以總價4億元成交，雖然無法直...

東洋、北榮、高醫簽MOU 「以醫帶商」前進越南市場

台灣東洋與承接衛福部「一國多中心」計畫的台北榮民總醫院（北越）、高雄醫學大學附設中和紀念醫院（南越），今（3日）攜手啟動...

台北市進入大都更時代 首季建照逆勢年增39％

年初適逢總統大選、央行升息、國際政經局勢變化等因素，房市前景不明，不過因選後市況穩定，今年市場百花齊放。住商機構彙整內政...

台電「CR-1都更案」六月啟動招商 仲量：東區門戶計劃最後一塊精華地

由台電主導的「電力修護處（CR-1）特定商業區土地都市更新案」2日舉行招商說明會，招商顧問仲量聯行董事總經理侯文信表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。