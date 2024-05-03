台塑四寶、台塑生醫增資台塑新智能百億 建構儲能產業

台塑四寶3日在證交所召開重大訊息說明會，宣布各對台塑新智能增資，合計100億元。台塑四寶表示，台塑新智能由台塑企業管理中心常委王瑞瑜主導，目前實收資本額70億元，增資後將達170億元。

這次增資，台塑化、台塑、南亞依持股比率各注資25億元，台化及轉投資台塑生醫分別注資20億元與5億元。

台塑新智能主要為推動國產化電池產業鏈，位於彰濱工業區2.1 GWh電芯廠預計今年7月正式生產，未來提供電芯符合多元車用規格，也是全台灣唯一可應用於儲能系統的國產電芯，先前台塑新智能漢翔策略合作，攜手國際儲能市場。

另根據公司計畫，二期電芯廠年產規模計畫建置2.5GWh到3GWh；模組廠規劃1.1GWh，屆時總產能達1.5GWh；並將設正極片回收「金屬材料再利用工廠」。過去王瑞瑜曾表示，台塑集團以彰濱電池芯廠區為「新能源園區」建置核心，未來還將爭取10到20公頃土地擴充新能源事業版圖。

商品推薦