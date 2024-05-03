台塑企業攜手台灣食物銀行聯合會 擴展惜食服務量能

台塑企業暨王長庚公益信託（創辦人：王永慶）長期推動惜食及續食，從2019年起，陸續贊助「臻佶祥社會服務協會」設立「惜食中途島」及四個「食物銀行共享園區」外，更在2023年贊助「台灣食物銀行聯合會」全台11縣市的15間會員食物銀行共600萬元，補助倉儲及運輸等設備，強化現有服務量能，因此獲邀參加5月3日舉辦之捐贈儀式，由台塑企業總管理處協理林振添代表出席。

根據聯合國統計，全球每年有高達13億噸的糧食被浪費掉，但是卻還有7.8億人面臨飢餓。因此，台塑企業暨王長庚公益信託的常務委員王瑞瑜小姐認為，推動惜食、續食是具體的做法之一，就像台塑企業推動循環經濟一樣，不止能將資源有效利用，還可協助弱勢民眾溫飽，一舉兩得。

台塑企業暨王長庚公益信託2019年起與「臻佶祥社會服務協會」合作，先贊助「惜食中途島」擴大處理物資量能，再媒合轉發至無家者服務單位。

2021年再贊助建置「食物銀行共享園區-台北站」，以擴大資源整合，為當時受到新冠疫情所苦的弱勢家庭，及時提供基本生活物資；2022年則擴展到東部偏鄉，成立「花蓮站」，2023年進一步向南延伸，設立「屏東站」，今年也將關懷的觸角，擴及到南花蓮，3月設立「瑞穗站」；而剛啟用的「瑞穗站」與先前的「花蓮站」都在403地震中發揮了備災的功能，及時將各項物資提供給有需要的受災民眾。

五個據點共投入近2,000萬元，「惜食中途島」已供應無家者服務單位超過24萬餐次；「食物銀行共享園區」共募得超過230公噸物資，逾14萬人次受益。

除了擴展食物銀行的據點數，讓更多弱勢民眾受益外，台塑企業暨王長庚公益信託認為強化現有的服務量能也同樣重要，因此於2023年底，與「台灣食物銀行聯合會」合作，捐贈全台15家食物銀行，購置倉儲、車輛運輸等設備，協助現有的食物銀行能儲存和處理更多物資，也能提升運輸效能，將資源傳遞到需要的地方，預計每年可服務超過4.3萬人次。 台塑企業總管理處協理林振添（右）代表出席致詞，並與台灣食物銀行聯合會理事長方荷生（左）進行捐贈儀式。台塑提供／照

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