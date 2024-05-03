北市大同區老茶廠賣4億 古蹟容積含金量高
北市不僅房市景氣熱絡，連古蹟也有高價交易，最新實價資料顯示，北市大同區一間茶廠在今年1月底，以總價4億元成交，雖然無法直接改建，不過古蹟可以移出的容積含金量高，仍有專業人士買進。
信義房屋專案經理曾敬德表示，台北市新增的重劃區數量相當稀少，市中心可開發的大面積土地也不多，一些透天、平房就成為開發商整合目標；而北市的舊城區也有不少透天，有些具有歷史價值的建築物，被認定為古蹟後，為補償地主的權益，市府也讓這些古蹟本來可興建的容積可以轉賣，古蹟移轉在北市一直有不錯的市場。
此次揭露顯示，西寧北路84號的茶廠今年1月底以總價4億元成交，土地面積229坪，土地成交單價每坪174.4萬元，換算容積單價每坪58萬元，價格符合市場行情。
曾敬德表示，北市的古蹟具有容移的優勢，雖然無法直接開發，但可以透過容移一樣有不錯的身價，例如今年初也有開發商以8.95億元，處分衡陽路60號店屋的古蹟可移轉容積。
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