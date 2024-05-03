台塑四寶增資100億 參與台塑新智能建構完整綠色產業鏈
台塑（1301）四寶3日在證交所召開重大訊息說明會，宣布各公司增加對台塑新智能公司的持股。台塑新智能這次增資金額共計100億元，其中台塑化（6505）、台塑及南亞（1303）三公司各對台塑新智能增資25億元，台化（1326）增資額度為20億元。除了台塑四寶之外，台化轉投資的台塑生醫，也將加碼投資5億元參與台塑新智能的投資。
台塑四寶各公司表示，為了建構完整綠色產業鏈，及拓展儲能系統業務，將各投資20至25億元參與台塑新智能的公司。
據了解，由台塑企業管理中心常委王瑞瑜主導的台塑新智能，日前傳出因應電池芯一期產能7月開出，規劃啟動百億元的「彰濱新能源園區」二期擴建投資計畫，藉此支援電池芯二期、模組廠擴建以及電池回收機制部署，加速開展營運版圖。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 年輕人存不到頭期款！購屋年齡層向後遞延 北市買房主力不再年輕
▪ 父重病母高齡房產誰繼承？她憂列5問 網曝最佳解免課房地合一稅
▪ 買房太難了！購屋高齡化、台北50歲以上逾三成
▪ 房市另類多頭指標 去年高層建物核發量創歷史次高
▪ 雙北佛心案曝 專家：北市這兩案「打燈籠才找得到」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言