台塑四寶增資100億 參與台塑新智能建構完整綠色產業鏈

台塑（1301）四寶3日在證交所召開重大訊息說明會，宣布各公司增加對台塑新智能公司的持股。台塑新智能這次增資金額共計100億元，其中台塑化（6505）、台塑及南亞（1303）三公司各對台塑新智能增資25億元，台化（1326）增資額度為20億元。除了台塑四寶之外，台化轉投資的台塑生醫，也將加碼投資5億元參與台塑新智能的投資。

台塑四寶各公司表示，為了建構完整綠色產業鏈，及拓展儲能系統業務，將各投資20至25億元參與台塑新智能的公司。

據了解，由台塑企業管理中心常委王瑞瑜主導的台塑新智能，日前傳出因應電池芯一期產能7月開出，規劃啟動百億元的「彰濱新能源園區」二期擴建投資計畫，藉此支援電池芯二期、模組廠擴建以及電池回收機制部署，加速開展營運版圖。

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