快訊

土城驚傳停車場凶殺命案 男剛出獄陳屍賓士車內、身上有多處外傷

痛斥姊夫犯法可恥！余祥銓再爆「連烤肉錢都伸手要」 憂余苑綺千萬遺產何去何從

後悔讓余苑綺出嫁！余天怒女婿淪車手「急尋外孫」：已2天沒上學

台塑四寶增資100億 參與台塑新智能建構完整綠色產業鏈

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台塑（1301）四寶3日在證交所召開重大訊息說明會，宣布各公司增加對台塑新智能公司的持股。台塑新智能這次增資金額共計100億元，其中台塑化（6505）、台塑及南亞（1303）三公司各對台塑新智能增資25億元，台化（1326）增資額度為20億元。除了台塑四寶之外，台化轉投資的台塑生醫，也將加碼投資5億元參與台塑新智能的投資。

台塑四寶各公司表示，為了建構完整綠色產業鏈，及拓展儲能系統業務，將各投資20至25億元參與台塑新智能的公司。

據了解，由台塑企業管理中心常委王瑞瑜主導的台塑新智能，日前傳出因應電池芯一期產能7月開出，規劃啟動百億元的「彰濱新能源園區」二期擴建投資計畫，藉此支援電池芯二期、模組廠擴建以及電池回收機制部署，加速開展營運版圖。

台塑化 增資

延伸閱讀

產學開發數位退火演算法 助材料篩選加速10倍

台塑生醫投資佈局「綠色循環經濟」生態圈 找到產業發展與環境永續的最佳平衡點

台塑與中正大學合作研發無人機 贈碳纖維材料

台塑旗下南亞林口廠大火 南亞：初估財損1430萬元

相關新聞

想要成為「航海王」就不能錯過！長榮發表「長極輪」首航紀實影片

想要成為「航海王」的投資人一定不能錯過的影片，長榮海運（2603）所拍攝最新型15000TEU級首艘M型船「長極輪」（E...

北市大同區老茶廠賣4億 古蹟容積含金量高

北市不僅房市景氣熱絡，連古蹟也有高價交易，最新實價資料顯示，北市大同區一間茶廠在今年1月底，以總價4億元成交，雖然無法直...

東洋、北榮、高醫簽MOU 「以醫帶商」前進越南市場

台灣東洋與承接衛福部「一國多中心」計畫的台北榮民總醫院（北越）、高雄醫學大學附設中和紀念醫院（南越），今（3日）攜手啟動...

台北市進入大都更時代 首季建照逆勢年增39％

年初適逢總統大選、央行升息、國際政經局勢變化等因素，房市前景不明，不過因選後市況穩定，今年市場百花齊放。住商機構彙整內政...

台電「CR-1都更案」六月啟動招商 仲量：東區門戶計劃最後一塊精華地

由台電主導的「電力修護處（CR-1）特定商業區土地都市更新案」2日舉行招商說明會，招商顧問仲量聯行董事總經理侯文信表示，...

TOYOTA 火力全開優惠及新車加配備 搶5月新車銷售

各家車廠的5月是夏季競賽陸續開跑，TOYOTA火力全開，優惠加上新車加配備超吸睛；推出優惠限時倒數「TOYOTA買車真好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。