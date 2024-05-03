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浩鼎子公司鼎晉新型肉毒桿菌素獲 TFDA 核准進行二期臨床

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

浩鼎（4174）2日公告，子公司鼎晉生技開發的OBI-858新型肉毒桿菌素，已獲台灣衛福部食藥署（TFDA）核准進行二期人體臨床試驗，預計2025年完成。

鼎晉生技表示，OBI-858係利用自行開發之新菌種製成新型肉毒桿菌素，可用於美容及醫療用途。鼎晉自主研發菌種生成之特殊分子量，已取得台灣、澳洲、紐西蘭、日本及俄羅斯等多國專利。

鼎晉生技表示， 近日已獲TFDA核准進行「OBI-858新型肉毒桿菌素治療中重度眉間紋之二期臨床試驗」，這項試驗預計2025年完成。

依據Research And Markets報告指出，2022年肉毒桿菌素產品全球銷售額為56億美元，預估至2030年將達110億美元，年複合成長率8.8%。鼎晉生技新型肉毒桿菌素OBI-858可用於美容及醫療用途。

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