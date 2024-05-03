浩鼎子公司鼎晉新型肉毒桿菌素獲 TFDA 核准進行二期臨床
浩鼎（4174）2日公告，子公司鼎晉生技開發的OBI-858新型肉毒桿菌素，已獲台灣衛福部食藥署（TFDA）核准進行二期人體臨床試驗，預計2025年完成。
鼎晉生技表示，OBI-858係利用自行開發之新菌種製成新型肉毒桿菌素，可用於美容及醫療用途。鼎晉自主研發菌種生成之特殊分子量，已取得台灣、澳洲、紐西蘭、日本及俄羅斯等多國專利。
鼎晉生技表示， 近日已獲TFDA核准進行「OBI-858新型肉毒桿菌素治療中重度眉間紋之二期臨床試驗」，這項試驗預計2025年完成。
依據Research And Markets報告指出，2022年肉毒桿菌素產品全球銷售額為56億美元，預估至2030年將達110億美元，年複合成長率8.8%。鼎晉生技新型肉毒桿菌素OBI-858可用於美容及醫療用途。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 年輕人存不到頭期款！購屋年齡層向後遞延 北市買房主力不再年輕
▪ 父重病母高齡房產誰繼承？她憂列5問 網曝最佳解免課房地合一稅
▪ 買房太難了！購屋高齡化、台北50歲以上逾三成
▪ 房市另類多頭指標 去年高層建物核發量創歷史次高
▪ 雙北佛心案曝 專家：北市這兩案「打燈籠才找得到」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言