想要成為「航海王」就不能錯過！長榮發表「長極輪」首航紀實影片

想要成為「航海王」的投資人一定不能錯過的影片，長榮海運（2603）所拍攝最新型15000TEU級首艘M型船「長極輪」（Ever Max）的首航紀實影片，會讓大家看到「長極輪」航行在全球各大知名的港口，如何通過全球最熱門的黃金運河巴拿馬運河，從影片中更能看到長榮海運在全球各種競爭力。

許多看過影片的觀眾都大呼是一場音樂跟視覺得饗宴，真的太棒了！此次長極輪的影片更剪輯成五分鐘及三分鐘版本，配樂是由長榮交響樂團所演奏的貝多芬「第七號交響曲」第一樂章，這支樂曲被華格納譽為「舞蹈的神化」。

長榮海運所拍攝最新型15000TEU級首艘M型船「長極輪」（Ever Max）的首航紀實影片，昨日在該公司官方YouTube頻道上架，長極輪於2023年6月26日首航，投入亞洲-美東航線營運。

這支影片是該艘船由韓國巨濟島的三星造船廠交船開始拍攝，首航航程經過廈門、香港、鹽田、高雄並行經巴拿馬運河及巴拿馬箇朗碼頭，美國的薩瓦那、紐約、諾福克及巴爾的摩，影片中可看到長極輪駛經各地的地標，如香港的昂船洲大橋、紐約自由女神，及巴爾的摩最近剛被撞斷的凱伊橋…等，畫面非常壯觀。

這部影響也少見的拍攝到難得入鏡的船員生活，從影片可以看到全新船舶提供給船員舒適的休憩及用餐空間；如果不知道是在拍攝船上生活，會誤以為在介紹郵輪，不但有健身房、休憩空間及餐廳等，餐點還相當精緻。

長榮海運也曾於2021年引進全球最大24000TEU級A型貨櫃船時，拍攝過首艘船長範輪（Ever Ace）的首航影片，2022年影片上架時就曾讓許多航海迷感到驚艷。

長極輪為長榮海運符合國際環保之最新減碳船型，並搭載新式環保設備，此配樂結合長極輪「環保」船舶概念，展現出長榮海運與大自然共舞的綠色航運精神，更傳遞對生態環境的尊重。全新上架的影片如下。

https://www.youtube.com/watch?v=oKI2PZEkW3Q；https://www.youtube.com/watch?v=cK_gIuBKCkY 想要成為「航海王」投資人不能錯過的影片，長榮海運所拍攝最新型15000TEU級首艘M型船「長極輪」（Ever Max）的首航紀實影片。黃淑惠翻攝影片 長極輪於2023年6月26日首航，投入亞洲-美東航線營運。黃淑惠翻攝影片 長極輪通過全球市場最熱門黃金運河巴拿馬運河。黃淑惠翻攝影片

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