TOYOTA 火力全開優惠及新車加配備 搶5月新車銷售

各家車廠的5月是夏季競賽陸續開跑，TOYOTA火力全開，優惠加上新車加配備超吸睛；推出優惠限時倒數「TOYOTA買車真好禮」入主指定車款送價值1.18萬元的「大金閃流空氣清淨機」、再享最高60萬0利率優惠；全新TOYOTA CROWN旗艦跨界跑旅，增加多項實用配備也在5月搶市。

Toyota共有4款車擠進4月的銷售前五名，包括銷售神車Corolla Cross、銷售第2名的Toyota Town Ace、人氣休旅車RAV4及小型休旅Yaris。TOYOTA總代理和泰汽車為了感謝消費者的愛護與支持，「TOYOTA買車真好禮」限時倒數中COROLLA CROSS、RAV4、TOWN ACE三款車都在優惠購車專案內。

買車可以立即獲贈市價11,800元「大金閃流放電空氣清淨機」，「大金閃流放電空氣清淨機」設計簡潔時尚，以先進的閃流放電技術有效過濾空氣中的微粒、異味和有害物質，為您帶來清新舒適的生活體驗，大金閃流放電空氣清淨機，一直是居家環境空氣品質升級的好幫手。

此外，高人氣的進口休旅車，2024年式RAV4全新到港，新車到港還是同享「TOYOTA買車真好禮」優惠，日本進口的RAV4憑藉著霸氣動感外觀、舒適質感內裝及豐富安全配備，全車最高搭載36項主、被動安全防護系統，提供駕駛與乘客完整的主、被動安全防護，全面守護消費者安全，其中HYBRID車系可創造最高222 ps的綜效馬力、22.5 kg-m的扭力輸出，同時更展現20.1 km/l的絕佳油耗註4，充沛的動力輸出及優異的省油表現。

另外，全新TOYOTA CROWN旗艦跨界跑旅，增加多項實用配備，TOYOTA CROWN自去年3月全新上市以來，至今累積訂單已超過3,000張， 市場好評不斷，推出的商品強化，增加多項實用配備，皇家版新增DRS後輪主動轉向系統 感受前所未有的駕馭樂趣。

本次CROWN皇家版特別導入了DRS (Dynamic Rear Steering) 後輪主動轉向系統，此項配備即使於豪華品牌車款中也並非常見，身為TOYOTA首台搭載此項配備的車款，再次展現CROWN品牌旗艦的實力。除此以外，兩個等級皆導入了無線充電座，只需將支援無線充電的手機放置於充電座上，即可輕鬆充電，帶來更加便利的移動生活。

「TOYOTA買車真好禮」即刻入主指定車款，送「大金閃流空氣清淨機」（市價11,800元） 再享最高60萬0利率優惠。業者提供 2024年式RAV4全新到港，同享「TOYOTA買車真好禮」優惠。業者提供

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