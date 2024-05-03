正隆（1904）年報出爐，董事長鄭人銘在致股東報告書中表示，2024年需求有望延續溫和的復甦節奏，原物料也以溫和波動為主，各產業有望穩步修復。在集團產銷據點中，看好越南市場前景可期，主要是越南持續受外商積極投資，許多科技業增加投資份額，已成為「亞洲新鏈」一員。

鄭人銘表示，2023年台灣造紙產業供需表現不甚理想，上半年即便中國全面解封，但經濟卻難以在短期內復甦，加上大環境不利因素並未消失，市場需求依舊不振，國內工紙營運首度出現近年罕見的衰退，而市場猶未出現明顯的回溫情況。由於工紙產銷量的衰退，自然影響著工紙售價的起伏，而工紙價格並未隨著需求的增減有明顯浮動，且先前因成本不斷墊高下，所進行的調價幅度不足以反應成本，受限於市場低迷，只能自行吸收成本。

整體而言，2023年市況呈現內平外冷，產業持續壟罩去庫存氛圍，紙包裝需求不顯。依據造紙公會統計，2023 年台灣造紙總產量較去年衰退 3.6%，來到 409 萬噸；總銷量減少 5%，約 403.8 萬噸，其中內銷下滑 7.5%，約 245.2 萬噸，外銷下滑 1%，至158.6 萬噸。終端需求減緩，全台紙器產銷量表現亦較去年衰退 2.9%，約 21.2 億 M2。

即便大環境不理想，但正隆海外按時程規劃擴產。鄭人銘表示，越南平陽造紙廠第二期年產能 40 萬公噸工紙計畫已投產、第三期工紙產線亦積極籌建中，濱吉與北江紙器廠皆已投產，兩廠年產能各 1.2 億平方米。此外，台灣持續推動「低碳與淨零智紙」，大園造紙廠年產6.6萬噸再生白漿線已商轉、竹北廠全台最大高效能生質熱電系統亦於2023年下半年商轉、后里廠沼氣綠電系統，預計2025年啟用。

展望2024年，鄭人銘表示，隨著貨幣政策緊縮和消費者購買力下降的遲滯效應，在主要經濟體發酵，美國市場成長幅度將明顯趨緩、歐洲瀕臨衰退，中國也因房地產產業的困境，拖累經濟活動。因此，全球經濟衰退的風險仍然很高，標普全球（S&P Global）預估2024年全球經濟成長2.5%，主計處預估台灣經濟成長率為 3.43%。中國、越南，經濟成長率預估分別為 4.5%、5.8%。

其中，中國房地產市場供需正在發生重大變化，傳統經濟穩成長的政策邊際效益遞減，經濟正由高速成長向中速收斂，傳統製造業也在達高峰後進入平台期，需透過智慧化、數位化改造，才有機會帶來另一波成長。

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