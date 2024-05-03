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睿禾與澳洲簽台灣首張海外綠氫合作開發協議

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
睿禾控股董事長陳坤宏（右）。圖／睿禾提供
睿禾控股董事長陳坤宏（右）。圖／睿禾提供

睿禾控股日前在台灣駐澳大利亞代表徐佑典與昆士蘭副州長 Cameron Dick共同見證下，與澳洲綠氫大型專案H2U(以下簡要描述該專案）完成並簽署台灣區獨家合作計畫。該計畫透過利用澳洲便宜的綠電與土地，提供有價格競爭力的綠氫，並轉化合成為綠氨，透過海運運輸至台灣。為澳洲境內少數成熟且大型的綠氫專案，第一期的計畫年產100萬公噸的綠氨，並於2028年完成工程開始投產，2032年綠氨年產能將提升到400萬公噸。

徐佑典在見證儀式中表示，台澳產業互補，長久以來是緊密的經貿合作夥伴。台灣政府宣示2050年的淨零轉型，透過澳洲豐沛的天然資源所產生的綠氫，將能協助台灣達到減碳目標，也促進兩國在永續能源的議題上有更多合作。

昆士蘭副州長在見證儀式中表示，這次簽署的合作計畫是一項非常重要的協定。是在昆士蘭州生產綠氨並出口到台灣的第一步。對於昆士蘭州不斷發展的氫能產業以及更廣泛的台灣與昆士蘭州雙邊關係來說，這是一個重要的里程碑。

澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處執行長Justin McGowan在開場歡迎各位嘉賓蒞臨，並表示這是振奮人心的一天。

睿禾控股為台灣能源整合服務商，過去10年已協助不同階段的投資人完成350MW的太陽能電廠建置，近幾年，睿禾控股專注於屋頂型或都會區土地複合使用之太陽能光電開發，並於2024年新增2億度的綠電投入市場交易。去年也成功募集第一個以RE100園區為目標的基金，預計在未來5年內完成總資產規模新台幣40億元的RE100布局計畫。並透過旗下子公司瓦特先生靈活的售電業務與豐沛的2億度綠電額度。

睿禾控股在能源署與澳洲辦事處商務處積極協助下，經過為期12個月的台澳往返與評估，終於簽訂台灣企業第一紙鎖定綠氫料源的獨家開發計畫。

H2U說明，本計畫共同開發的參與者包括日本三菱重工、韓國東西電力、澳洲皇家孚寶及奧瑞康公司等, 皆是國際上投入氫能發展的能源與運輸巨擘，未來也將協助睿禾控股規劃運輸、儲存與發電的基礎設施設計、發包與維運。

睿禾控股也表示，共同開發合約當中，睿禾控股將進一步整合台灣過去在半導體水資源處理領域的技術，並引導更多台灣廠商將相關技術帶入電解水製氫的領域。睿禾控股也將提供再生能源電力預測與調度的技術，進行綠電電解產氫的電力調度服務。也期待此一合作，能強化台澳之間永續能源的戰略合作與夥伴關係。

太陽能電廠 澳洲 綠電

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