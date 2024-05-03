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第1季建照6年最低、使照卻爆量 房市真的樂觀？

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

近期房市明顯升溫，不過住商機構彙整內政部資料，今年第一季全台住宅類建照核發數量約2.4萬戶，為2018年以來最低。住商不動產企研室執行總監徐佳馨分析，房市雖說延續去年底新青安貸款熱度，不過土建融管制仍在，且央行各界預測將進入升息循環，使得建商推案腳步較為趨緩。

根據內政部統計，全國今年第一季住宅類建照核發數量達2萬4,338戶，為2018年以來最低的數量。其中，減幅最大為新北市，新北第一季住宅類建照數約3,125戶，與去年同期大減6成。

不過台北市住宅類核發建照數達3110戶，與新北市相差無幾，與去年同期相比，大增39%。

徐佳馨分析，今年第一季建照核發數量大減，主因是年初房市詭譎多變，雖有新青安加熱低總價案場買氣，不過3月央行突喊升息，加上土建融限縮的金箍咒仍在，且建商在近年多頭時的推案剩餘餘屋仍有待去化，種種原因之下，沖淡開發商繼續興建的意願。

至於北市建照數量正成長，主要是北市過去受限素地稀缺，新案稀少，但近年來都更、危老議題火熱，加上地方與中央政府無不積極鼓勵改建，北市正式進入「大都更時代」，各類改建案如雨後春筍產生，進而推升建照數量。

使照方面，據內政部資料，全台住宅類使照核發宅數達3萬1,320戶，為近年同期最高。其中，新北市表現則最為突出，第一季住宅類使照核發量達4,090戶，與去年同期相比大增1.4倍。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，使照數量大增，以工期約3年來看，恰巧為疫情時台商回流所創造的房市大多頭時期，符合房市景氣循環發展。其中，使照量以新北市增幅最驚人，主要為新北例如淡水、三重等地，自疫情以來都是建商推案熱區，近期完工交屋後，才讓區域使照數量大幅增加。

資料來源／住商不動產
資料來源／住商不動產
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建商 房市

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