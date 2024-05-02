富邦媒公告股利 現金配14.8元、股票0.5元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

富邦媒（8454）2日公告股利政策，將配發2023年現金股利14.8元，股票股利0.5元，共15.3元，預計將發出35.5億元現金。以富邦媒2日收盤股價420元計算，現金殖利率約3.5%。富邦媒預計在6月19日舉行股東會承認股利案。

富邦媒2023年合併營收達1,092.4億元，連兩年千億元、續創歷史新高．年增5.6%，營業利益43.8億元，歸屬於母公司業主稅後純益36.3億元，每股盈餘15.10元，年增5.7%，還原一次性損益每股盈餘年增率則為8.9%，獲利亦創新高。

富邦媒 股利

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