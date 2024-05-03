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綠色行動力論壇／行政院副院長鄭文燦談碳有價 催動產業淨零

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
經濟日報與永豐銀行昨日共同舉辦綠色行動力論壇，行政院副院長鄭文燦（左五）出席致詞，並與永豐銀行資深副總經理歐陽子能（左起）、大亞集團董事長沈尚弘、太陽光電產業永續發展協會理事長蔡佳晋、永豐銀行董事長曹為實、經濟部綜合規劃司司長莊銘池、安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠、經濟日報社長劉永平等共同合影。 記者陳正興／攝影
經濟日報與永豐銀行昨日共同舉辦綠色行動力論壇，行政院副院長鄭文燦（左五）出席致詞，並與永豐銀行資深副總經理歐陽子能（左起）、大亞集團董事長沈尚弘、太陽光電產業永續發展協會理事長蔡佳晋、永豐銀行董事長曹為實、經濟部綜合規劃司司長莊銘池、安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠、經濟日報社長劉永平等共同合影。 記者陳正興／攝影

行政院副院長鄭文燦昨（2）日表示，台灣能源轉型跟淨零轉型在過去八年已累積一定成果，如何走得更好、更遠，成為挑戰，近年看到國際間對電動車、太陽能板、電池有補貼與傾銷問題，「風險就在眼前」，未來要給國內供應鏈更大支持，讓台灣再生能源產業發展更好。

經濟日報與永豐銀行昨日共同主辦「綠色行動力論壇--綠電碳中和  企業永續大作戰」，邀請產官學共同探討邁向淨零轉型之後，企業將遇到的挑戰。鄭文燦出席致詞時表示，去年2月公布《氣候變遷因應法》，涉及法制、科技、財務，與企業夥伴展開對話，是達成低碳轉型非常重要的關鍵，近期已預告碳費三子法，碳費費率下一步也將交由審議會制定，以科學為基礎，衡量出最佳方案。

面臨碳有價時代，鄭文燦提到三個特點，首先，希望透過工具讓產業朝向淨零轉型；第二，碳管理需要引進相關措施，從製程、能耗、運輸甚至物流等面向來訂定目標；第三，基於貿易公平原則，許多國家皆有階段性、過渡性做法，台灣也參考歐盟，將碳費計算納入碳洩漏係數，並逐步調高。

鄭文燦強調，未來碳費徵收後，溫室氣體管理基金將用來協助企業轉型，因為在淨零、數位雙軸轉型過程中，需要更多資源投入，包括導入科技、輔導產業才是重點。

在COP28氣候峰會的2030年目標中，再生能源要增加兩倍。他說，今年再生能源已經超越核電，打破過去認為「沒有綠電就沒有台積電」的說法，因為現在大家都需要綠電，但未來綠電也會面臨挑戰。

舉例來說，一個風場投資要近千億元，需要導入信保基金制度，即便供應鏈成本提高、海事工程受挑戰，但看到歐洲加倍投資風電、亞洲投資也在成長，風電仍成為投資標的。

太陽光電因土地不夠，國土規劃將參考日本等其他國家經驗來創造雙贏。

鄭文燦表示，台灣能源轉型跟淨零轉型遇到很大挑戰，過去八年有一定成果，面對跨國界、跨產業、跨世代的挑戰，如何在累積成果下，一同將淨零走得好、走得穩、走得遠，將是下一個目標。

綠電 鄭文燦

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