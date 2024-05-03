清明連假影響 4月車市掛牌數減逾一成

4月台灣汽車銷量數據出爐，新掛牌3萬7,038輛，月減10.3%，年減3.1%，主要受清明連假導致領牌工作天數減少影響。納智捷是所有車廠中的黑馬，旗下電動車n7寫下量產以來銷售新傳奇，不僅奪下4月全台電動車銷售冠軍，還擠進所有銷售車款第五名。

值得注意的是，紅海危機對汽車供應仍造成一定程度影響。豪華進口車今前四月累計新掛牌數較去年同期衰退6.9%，除了賓士與VOLVO成長之外，其餘幾乎都衰退。

相形之下，全台前四月整體新掛牌車共14萬9,439輛，僅較去年同期衰退0.4%，但進口車跌幅遠大於整體車市表現。因此，今年進口車供應與銷售狀況，將成為影響今年整體車市發展的關鍵。

龍頭車廠和泰車（2207）表示，4月台灣汽車新掛牌3萬7,038輛，符合市場預期。展望後市，國內汽車業者認為，5月是各家車廠夏季競賽，估計銷售量上看4萬輛，優於4月，惟去年同期基期墊高，恐年減6%。

4月國內新車款銷售前五名依序為：TOYOTA國產休旅車Corolla Cross（2,268輛）、MG HS（1,627輛）、TOYOTA進口休旅車RAV4（1,569輛）、國產跨界休旅TOYOTA Cross（1,418輛）、納智捷n7（1,055輛）。

其中，以納智捷n7寫下量產以來銷售新傳奇，表現相對亮眼，不僅超越特斯拉，奪下4月全球電動車銷售冠軍，還擠進所有銷售車款第五名。

納智捷n7於4月的領牌數即全台當月電動車總量逾五成。納智捷n7首季總計交車500輛，4月起大量交車，目標第3季完成交付9,000輛，最快本月開放展間接受下一波訂單。

車廠指出，4月為車市的傳統淡季，今年整體表現並不弱，但仍低於去年，主因去年4月與5月消化之前的未交車訂單，創造18年來同期新高紀錄。今年未交車訂單已去化完成，回到正常狀況。

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