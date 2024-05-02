羿麗智能攜手安心生鮮超市 推廣無毒鈦鍋及SGS認證食材

近期食安風暴頻傳，加上地震造成天災，導致家中可能引發的瓦斯氣爆風險不容小覷。標榜台灣製造、3DIH感應爐（食神爐）創新研發廠商羿麗智能創見，2日宣布與MILAS安心生鮮超市強強聯手，共同打造「台灣食神520：廚安食安一條龍」專案服務。

在MILAS安心生鮮超市台中公益旗艦店舉行的異業結盟儀式，由羿麗智能創見總經理黃維文、MILAS執行長吳舶誌、神彩藝藝－聚樂商城創辦人洪櫻娥等人主持，共同宣布推廣無毒鈦鍋及SGS認證食材，藉此倡議廚房及食品安全的訴求解方。

活動現場，由MILAS御用烹飪老師謝宜芳親自料理美味安心佳餚，同時也邀請到「辦桌二人組」的馮偉傑擔任MILAS俱樂部的大使，並與謝宜芳互動合作，邀請現場嘉賓一同享用美食。

黃維文表示，為了不再讓瓦斯氣爆的這些憾事發生，羿麗智能創見研發了可以代替瓦斯爐的更高規格IH感應爐；3DIH爐（食神爐）是台灣首創可以使用中華炒鍋的家庭式IH爐，獨特凹面設計能夠呈現快炒體驗，兼具中西烹飪風格，一平一凹，全機MIT，並具備多層安全設計，致力於提供最優質的產品和服務，保障消費者的健康與廚房安全。

吳舶誌表示，MILAS安心生鮮超市是一家提供安全健康食品的連鎖超市，落實從產品選物到上架，所有食品層層把關，除了無毒鈦鍋，並提供頂級安心食品，致力以平價化價格供應，創造一個沒有食安問題的食養環境，讓消費者享受最放心的食品購物體驗。

台灣食神520：廚安食安一條龍專案，也受到台灣港務公司「 MILAS俱樂部」的大力支持，並率先響應，讓台灣港務公司3,000名員工，也能享有優質福利的電商平台，這也意味著單位部門對於食品安全問題的重視和支持。

黃維文強調，三強聯手共同合作，致力於解決台灣廚安、食安問題，讓每個家庭都能享受到安全爐具、無毒鈦鍋與安心的食品。 「台灣食神520：廚安食安一條龍」專案服務，今日舉辦異業結盟。記者宋健生/攝影 羿麗智能總經理黃維文(左起)、MILAS執行長吳舶誌、聚樂商城創辦人洪櫻娥簽署結盟。記者宋健生/攝影

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