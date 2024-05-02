羿麗智能攜手安心生鮮超市 推廣無毒鈦鍋及SGS認證食材

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
MILAS御用烹飪老師謝宜芳料理美味安心佳餚，邀請現場嘉賓一同享用美食。記者宋健生/攝影
MILAS御用烹飪老師謝宜芳料理美味安心佳餚，邀請現場嘉賓一同享用美食。記者宋健生/攝影

近期食安風暴頻傳，加上地震造成天災，導致家中可能引發的瓦斯氣爆風險不容小覷。標榜台灣製造、3DIH感應爐（食神爐）創新研發廠商羿麗智能創見，2日宣布與MILAS安心生鮮超市強強聯手，共同打造「台灣食神520：廚安食安一條龍」專案服務。

在MILAS安心生鮮超市台中公益旗艦店舉行的異業結盟儀式，由羿麗智能創見總經理黃維文、MILAS執行長吳舶誌、神彩藝藝－聚樂商城創辦人洪櫻娥等人主持，共同宣布推廣無毒鈦鍋及SGS認證食材，藉此倡議廚房及食品安全的訴求解方。

活動現場，由MILAS御用烹飪老師謝宜芳親自料理美味安心佳餚，同時也邀請到「辦桌二人組」的馮偉傑擔任MILAS俱樂部的大使，並與謝宜芳互動合作，邀請現場嘉賓一同享用美食。

黃維文表示，為了不再讓瓦斯氣爆的這些憾事發生，羿麗智能創見研發了可以代替瓦斯爐的更高規格IH感應爐；3DIH爐（食神爐）是台灣首創可以使用中華炒鍋的家庭式IH爐，獨特凹面設計能夠呈現快炒體驗，兼具中西烹飪風格，一平一凹，全機MIT，並具備多層安全設計，致力於提供最優質的產品和服務，保障消費者的健康與廚房安全。

吳舶誌表示，MILAS安心生鮮超市是一家提供安全健康食品的連鎖超市，落實從產品選物到上架，所有食品層層把關，除了無毒鈦鍋，並提供頂級安心食品，致力以平價化價格供應，創造一個沒有食安問題的食養環境，讓消費者享受最放心的食品購物體驗。

台灣食神520：廚安食安一條龍專案，也受到台灣港務公司「 MILAS俱樂部」的大力支持，並率先響應，讓台灣港務公司3,000名員工，也能享有優質福利的電商平台，這也意味著單位部門對於食品安全問題的重視和支持。

黃維文強調，三強聯手共同合作，致力於解決台灣廚安、食安問題，讓每個家庭都能享受到安全爐具、無毒鈦鍋與安心的食品。

「台灣食神520：廚安食安一條龍」專案服務，今日舉辦異業結盟。記者宋健生/攝影
「台灣食神520：廚安食安一條龍」專案服務，今日舉辦異業結盟。記者宋健生/攝影
羿麗智能總經理黃維文(左起)、MILAS執行長吳舶誌、聚樂商城創辦人洪櫻娥簽署結盟。記者宋健生/攝影
羿麗智能總經理黃維文(左起)、MILAS執行長吳舶誌、聚樂商城創辦人洪櫻娥簽署結盟。記者宋健生/攝影

創見 食安 520

延伸閱讀

MLB／相信香腸！雙城8連勝 教頭擔憂沒冷藏恐釀食安問題

周宇柔疑食物中毒「拉肚子+發燒」 查Google評價嚇壞：集體拉肚子

推動全民淨零綠生活 佛光山獲環教設施場所認證

食安頻出包…「連泡麵都無法安心吃」 許宇甄：吳秀梅豈能不下台？

相關新聞

2024長榮航空城市觀光馬拉松報名啟動 邀請跑者遊遍世界各大馬

最受跑者歡迎的「長榮航空城市觀光馬拉松」2日開放報名， 10 月 27 日將在總統府前盛大開跑。長榮航空（2618）總經...

竹市首案市有地公辦都更「春福承曦」 坐擁八大學區地利優勢

新竹市首件市有地公辦都更案「春福承曦」，座落於竹市著名八大學區的精華地段，除了絕佳的優良學區之外，完善的生活機能，以及南...

觀光復甦！雲品今年力拚住房、宴會營運將雙雙成長

觀光業復甦，雲品國際今年第一季營收創同期新高，雲品總經理丁原偉表示，由於結婚對數減少，宴會整體市場今年不太樂觀，但旗下君...

正隆連兩年獲遠見低碳營運楷模獎 入列ESG年度36強企業

因應全球碳中和供應鏈挑戰與趨勢，正隆（1904）積極推動淨零生態系，加速產業低碳轉型，2日獲頒2024年第20屆《遠見》...

觀光業者六福奪遠見ESG獎 打造職場共融備獲肯定

國內企業ESG獎指標的遠見ESG獎邁入第20屆，六福旅遊集團繼2022年領先觀光業拿下遠見ESG獎後，2日再次從多達31...

年輕人存不到頭期款！購屋年齡層向後遞延 北市買房主力不再是年輕世代

30至40歲的青壯年向來被視為購屋主力，但受高房價影響，購屋年齡出現遞延。永慶房產集團根據聯徵中心購置住宅貸款統計資訊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。