綠色行動力論壇／環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴 碳費徵收 專款專用
環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴昨（2）日表示，台灣碳費制度設計著眼點在給予適當的時間與空間，讓產業能夠淨零轉型，碳費將專款專用在執行溫室氣體減量及氣候變遷調適，甚至用於產業界關心的淨零技術研發。
昨日的主題座談，由安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠主持，題目為「台灣碳權／碳費／碳稅如何接軌國際？」與談人為環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴、大亞集團董事長沈尚弘、永豐銀行資深副總經理歐陽子能。
黃偉鳴表示，國際上碳定價形式相當多元，找不到完全相同的做法，但收費或課稅是目前較大共識。我國企業對於碳定價制度從排斥、憂心，到現在可以討論，接受程度也比以往更高。
根據目前草案，企業願意提出自主減量計畫、達成減量目標後，就可以適用優惠費率，但若沒有付出相對應的減碳工作，就要負擔較高的一般費率，碳費制度也設計相對應的碳權抵減機制，來降低須繳交的碳費。
至於如何與國際接軌，黃偉鳴指出，以歐盟實施碳邊境調整機制（CBAM）為例，在台灣繳納碳費，扣繳憑證是可以被歐盟承認的。面對產業憂慮，他也預告月中將舉行三場說明會，之後會舉行公聽研商會，對外說明。
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