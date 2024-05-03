ESG企業永續獎／富邦金 綠色金融領航員

富邦金控（2881）第五度且連續三年榮獲遠見ESG企業永續獎「綜合績效-金融保險業楷模獎」，子公司富邦人壽亦以「河川廢棄物調查計畫」榮獲「傑出方案－環境友善組首獎」，是台灣唯一榮獲該類組首獎肯定之人壽公司，以實際行動，帶動更多人參與河海守護，共同實現水資源永續未來。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金積極落實「正向力量 成就可能TM」的品牌精神，發揮企業影響力，致力推動永續經營，在永續金融、低碳營運、淨零倡議、金融安全、普惠金融五大面向上，以「多一步」的永續理念，持續引領台灣綠色金融發展。

富邦金控積極呼應全球、台灣淨零趨勢與政策，為首家金融業者承諾導入SBT科學基礎減碳目標、領先金融同業發布全台首本金融業TCFD報告書，並成為眾多國際永續倡議組織會員；更積極落實營運減碳，不僅透過節能、創能及購能三面向，逐步減降灰電用量，同時為符合循環經濟核心價值，創世界首例於富邦產險總部大樓在拆除過程中導入UL2799廢棄物零填埋認證的分類回收機制，成為全球第一個獲得UL2799金級認證的營建拆除工程。

在金融本業部分，富邦產險率先承諾「2050淨零承保」，目標於2050年後，不再承保煤炭及化石燃料產業中未有具體減碳行動或低碳轉型計畫的廠商，且對於相關產業之既有保單，將以2023年為基準，不再增加承保比例，助力淨零家園。

富邦也積極落實普惠金融精神，對銀髮族、身心障礙、新住民、外籍人士等族群，提供361度的溫暖服務。富邦人壽連續6年提供偏鄉銀髮癌友補助金與交通服務、連續八年與老人福利推動聯盟合作防走失手鍊，助高齡長輩尊嚴老化；台北富邦銀行開業界先河導入手語翻譯服務、開設國際友善分行、首辦羽翼分行，提供身心障礙學生友善職場。

富邦產險推出爺奶說故事帶領人培訓課程，以兒童教育風險繪本為教材，培訓高齡者敘事能力，在獲得自我成就感的同時也能維持社會連結；富邦證券為外籍人士提供多國語言翻譯服務、銀髮客戶撥打免付費樂齡專線，無須操作語音選項即可接通客服員，提供各族群無差別金融服務。

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