快訊

午後注意雷雨 吳德榮：周末晴朗炎熱 上看36度高溫

期待財報和就業報告 道指漲322點 史指3日來首度走升

ESG企業永續獎／富邦金 綠色金融領航員

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
富邦金控第五度獲「遠見ESG企業永續獎」、富邦人壽獲環境友善組首獎。富邦人壽總經理陳世岳（左）、富邦金控永續暨品牌公關處處長林茂生（右）。 富邦金控／提供
富邦金控第五度獲「遠見ESG企業永續獎」、富邦人壽獲環境友善組首獎。富邦人壽總經理陳世岳（左）、富邦金控永續暨品牌公關處處長林茂生（右）。 富邦金控／提供

富邦金控（2881）第五度且連續三年榮獲遠見ESG企業永續獎「綜合績效-金融保險業楷模獎」，子公司富邦人壽亦以「河川廢棄物調查計畫」榮獲「傑出方案－環境友善組首獎」，是台灣唯一榮獲該類組首獎肯定之人壽公司，以實際行動，帶動更多人參與河海守護，共同實現水資源永續未來。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金積極落實「正向力量 成就可能TM」的品牌精神，發揮企業影響力，致力推動永續經營，在永續金融、低碳營運、淨零倡議、金融安全、普惠金融五大面向上，以「多一步」的永續理念，持續引領台灣綠色金融發展。

富邦金控積極呼應全球、台灣淨零趨勢與政策，為首家金融業者承諾導入SBT科學基礎減碳目標、領先金融同業發布全台首本金融業TCFD報告書，並成為眾多國際永續倡議組織會員；更積極落實營運減碳，不僅透過節能、創能及購能三面向，逐步減降灰電用量，同時為符合循環經濟核心價值，創世界首例於富邦產險總部大樓在拆除過程中導入UL2799廢棄物零填埋認證的分類回收機制，成為全球第一個獲得UL2799金級認證的營建拆除工程。　　

在金融本業部分，富邦產險率先承諾「2050淨零承保」，目標於2050年後，不再承保煤炭及化石燃料產業中未有具體減碳行動或低碳轉型計畫的廠商，且對於相關產業之既有保單，將以2023年為基準，不再增加承保比例，助力淨零家園。　　

富邦也積極落實普惠金融精神，對銀髮族、身心障礙、新住民、外籍人士等族群，提供361度的溫暖服務。富邦人壽連續6年提供偏鄉銀髮癌友補助金與交通服務、連續八年與老人福利推動聯盟合作防走失手鍊，助高齡長輩尊嚴老化；台北富邦銀行開業界先河導入手語翻譯服務、開設國際友善分行、首辦羽翼分行，提供身心障礙學生友善職場。

富邦產險推出爺奶說故事帶領人培訓課程，以兒童教育風險繪本為教材，培訓高齡者敘事能力，在獲得自我成就感的同時也能維持社會連結；富邦證券為外籍人士提供多國語言翻譯服務、銀髮客戶撥打免付費樂齡專線，無須操作語音選項即可接通客服員，提供各族群無差別金融服務。

富邦金控 減碳 產險

延伸閱讀

00930將於5月23日除息 最後買進日為5月22日

台灣國際陶藝雙年展首獎出爐 貝殼鳥巢展現精緻堅固力量

中山大學淨零碳管理課程 吸引企業逾百人

納管工廠改善及低碳轉型件數 彰縣登3冠王

相關新聞

推動傳承…中鋼董座翁朝棟退休 總座王錫欽將暫代職務

中鋼董事長翁朝棟昨（2）日證實，他去年就有辭意，今年4月再次向大股東經濟部表達卸任之意，期望能功成身退推動接班傳承，終於...

比亞迪銷量超越特斯拉、歐洲每5輛就有1輛陸製...德國汽車教父：已被逼到窘境

「今年，將是『它』的勢力大幅改寫全球版圖的一年⋯⋯。我們，正處於一個進退維谷的窘境。」說話的是歐洲汽車研究權威機構波鴻研究中心主任、德國汽車教父杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）。

薪水是基本工資的3倍 仍負擔不起生活費！這群Z世代活在經濟最好的時代 為何日子還是苦哈哈？

生在就業市場強勁的時代，為何這群人老說「負擔不起生活」，經濟壓力讓「Z世代」幾乎喘不過氣。 何謂「Z世代」？1990年代中後期(約1997-2009年間)出生的族群，被稱為Z世代(Gen Z)，龐大的「財務焦慮」令他們感嘆生錯時代，認為老一輩的生活要容易得多；然而，事實真是如此嗎？這些15到27歲的年輕人，究竟發生了什麼事？

綠色行動力論壇／行政院副院長鄭文燦談碳有價 催動產業淨零

行政院副院長鄭文燦昨（2）日表示，台灣能源轉型跟淨零轉型在過去八年已累積一定成果，如何走得更好、更遠，成為挑戰，近年看到...

綠色行動力論壇／永豐銀董座曹為實：「綠金」價值超越黃金

台灣將開徵碳費，永豐銀董事長曹為實昨（2）日指出，「綠金」重要性與價值已經遠超過黃金，從特斯拉（TESLA）享有比一般車...

綠色行動力論壇／太陽光電產業永續發展協會理事長蔡佳晋 光電助農 帶動地方創生

太陽光電產業永續發展協會理事長、寶晶能源董事長蔡佳晋昨（2）日表示，光電可以助農、 興農、養農而非滅農，將休耕土地建造太...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。