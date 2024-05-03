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ESG企業永續獎／玉山金 一舉囊括三獎項

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山金控榮獲遠見ESG企業永續獎「綜合績效-金融保險業」首獎，由行政院前院長毛治國（左）頒獎予玉山金控董事長黃男州（右）。 玉山金控／提供
玉山金控榮獲遠見ESG企業永續獎「綜合績效-金融保險業」首獎，由行政院前院長毛治國（左）頒獎予玉山金控董事長黃男州（右）。 玉山金控／提供

第20屆《遠見雜誌》ESG企業永續獎昨（2）日舉辦頒獎典禮，玉山金控（2884）再度榮獲ESG企業永續獎「綜合績效-金融保險業」首獎，同時獲頒職場共融組楷模獎，而子公司玉山銀行也榮獲人才發展組首獎。總計本屆玉山共獲得兩項首獎及一項楷模獎，為本次獲獎最多的金融業者，肯定玉山在人才培育與ESG永續的長期努力成果。

《遠見》ESG企業永續獎評選是以ESG為架構，評量每一家企業全方位永續政策與實務。玉山在面對全球性氣候變遷、社會不平等、生物多樣性危機等高挑戰議題，設法超越既有業務思維與框架，以金融結合永續諮詢提供整合性轉型解方，例如發展生物多樣性相關金融產品及服務、落實責任投資等具體作為，榮獲「綜合績效-金融保險業」首獎。

在「人才發展組」方面，玉山長期致力人才培育並在2022年起推動ESG永續金融人才培育計畫，提升同仁ESG思維，讓永續DNA深植每位同仁心中，進一步嵌入各項金融產品與服務中，獲首獎肯定；在「職場共融組」方面，秉持誠信正直、專業負責核心價值，深信先有滿意的同仁才有滿意的顧客，成立DEI（Diversity多元、Equity公平、Inclusion共融）專責單位落實DEI價值與實踐，打造以人為本、多元平等的共融職場，獲楷模獎認同。

玉山金控董事長黃男州表示，「The more we do, the more we can do」，玉山這幾年來不僅許下淨零承諾，訂定具體可執行的永續發展藍圖，領先全球發布結合TCFD&TNFD報告書，同時也是台灣第一家完成SBT目標審查的金融業者。2023年成立專責永續新隊形，推動各單位達成淨零目標並兼顧業務發展；內部碳管理部分，除了導入內部碳定價，更連續三年號召近300家企業參與「玉山ESG永續倡議行動」，偕同專業的顧問團隊共同建立永續轉型平台，與企業一同尋找解決方案，推進企業永續競爭力，共同為台灣2050年淨零排放努力。

玉山秉持實踐「綜合績效最好、也最被尊敬的企業」使命，持續發揮金融正向影響力，整合內外部資源及合作夥伴的力量，以行動實踐永續，期望為員工、顧客、股東及社會創造更多價值。

ESG 玉山金控 職場

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