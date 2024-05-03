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ESG企業永續獎／國泰金奪ESG企業永續雙獎

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰金控榮獲2024第20屆《遠見》ESG企業永續獎傑出方案之職場共融組楷模獎、教育推廣組楷模獎雙獎肯定，由國泰金副總經理翁少玲（右）代表領獎。 國泰金控／提供
國泰金控榮獲2024第20屆《遠見》ESG企業永續獎傑出方案之職場共融組楷模獎、教育推廣組楷模獎雙獎肯定，由國泰金副總經理翁少玲（右）代表領獎。 國泰金控／提供

國泰金控（2882）持續深化「氣候、健康、培力」三大永續主軸，透過職場培力、社會培力等具體行動，榮獲2024第20屆《遠見》ESG企業永續獎雙獎肯定，囊括傑出方案：職場共融組楷模獎、教育推廣組楷模獎，更曾因蟬聯三屆綜合績效獎，於2022年起進入遠見ESG企業永續榮譽榜。

國泰金控透過DEI造鎮計畫，打造不受限的彈性工作型態與多元共融職場；亦深知青年是永續發展、社會進步的重要基礎，致力培養青年獨立思考、創新突破的能力。

國泰金控副總經理翁少玲表示，國泰金控關心員工也關心社會，對內致力打造讓同仁能充分發揮潛能的職場環境，對外則希望能夠支持不同族群掌握知識與技能。近年面對疫後新常態帶來的各種挑戰，更加重視同仁的聲音，希望讓跨世代多元意見被聽見、讓需求被回應，此外，也以成為青年創造改變的引導者為願景，培育青年獨立思辨、創新突破、規劃職涯的能力，期待促進社會進步及永續發展。

國泰金控以「歡迎光臨國泰DEI小鎮-多元包容造鎮計畫」專案，榮獲職場共融組楷模獎。以「里民大會」為例，即是一般公司所稱的員工大會，而里長伯就是總經理，身為里民的同仁能直接向里長伯總經理提問，許多同仁回饋表示「里長伯無話不談，透明乾脆」，顯示直球對決的溝通方式，更能讓同仁有感，增加對公司的認同感。

而新人入職關懷則是除了入職體驗調查，也在入職三個月時舉辦新人關懷分享會，關懷新人是否有適應上的問題；若是新手爸媽，則有減速不脫隊方案可透過混合辦公模式及彈性工時，兼顧工作生活平衡，不用抉擇，展現多元共融的職場文化。

社會培力方面，國泰金控以「讓『永續力』及『職場力』成為青年的超能力！」榮獲教育推廣組楷模獎。

國泰金控透過「國泰氣候變遷青年論壇」、「台灣氣候行動博覽會」、「Lead for Taiwan思辨教育推廣」等活動帶領青年世代深入思考自身與社會、環境的關聯性，產生積極貢獻的意願；同時以縮短學用落差為目標，與全台高中、大學合作推動「高中財經素養課程」、「影響力投資校園巡迴論壇」，引導青年認識金融知識、探索金融職涯；2023年共計舉辦逾1,400場次的活動與課程，影響逾4萬名青年及群眾。

國泰金控 職場

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