綠色行動力論壇／太陽光電產業永續發展協會理事長蔡佳晋 光電助農 帶動地方創生

太陽光電產業永續發展協會理事長、寶晶能源董事長蔡佳晋昨（2）日表示，光電可以助農、 興農、養農而非滅農，將休耕土地建造太陽能電站方能達成「光電助農」，若無法滿足再生能源用電量，將導致產業外移。

蔡佳晋昨日以「低碳經濟實現普惠綠能」為題，發表演講，他表示，在國際淨零減碳趨勢與浪潮之下，國際品牌大廠宣示2050年使用100%再生能源，台灣企業也參與RE100，2050年前階段性達成100%再生能源的目標，再生能源用電量若無法滿足，將導致產業外移。

他觀察目前台灣光電業五大現況，一、土地取得困難，收地有愈來愈慢的趨勢；二、日本尚有小四甲（4公頃以下）轉用許可，而台灣廢除小兩甲；三、土地完整取得到政府許可時程過長，是日本三倍的時間；四、日本支持農地種電，且環境評估前提已開發近84GW（百萬瓩）；五、台灣若無法滿足半導體產業綠電需求，恐影響經濟成長。

他指出，台灣屋頂型發展已行之多年且趨近飽和，得透過增加地面型案場以達成目標，要探討農地與光電能否妥善結合。

蔡佳晋認為，目前有農地利用率不足、農業勞動人口老化、不利耕作區未依地力狀況劃分等議題。建議將休耕土地建造太陽能電站「光電助農」，光電可以興農，再生能源投入地方創生。

他舉日本成功案例，日本再生能源發展以太陽光電為主，在農地種電模式可分為「轉用型」與「營農型」發電，「轉用型」發電模式為完全用於太陽光電，農地持有者將農地做其他使用，「營農型」強調光電設施下須維持農業生產。蔡佳晋建議參考日本，國發會地方創生優先推動區域先行，以低碳經濟帶動農村經濟進而帶動農業發展，讓利益直接回饋在地。

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