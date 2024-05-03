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綠色行動力論壇／經濟部綜合規劃司長莊銘池 善用AI 打造淨零競爭力

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
經濟部綜合規劃司司長莊銘池。 記者陳正興／攝影
經濟部綜合規劃司司長莊銘池。 記者陳正興／攝影

經濟部綜合規劃司司長莊銘池昨（2）日表示，我國擁有智慧化生產、電動智慧車輛、綠能電力設備等國際優勢，可共同打入全球淨零商機，淨零正在改變國際社會經濟發展方向，但仍充滿不確定性，期待未來能用AI打造台灣未來在淨零技術的競爭力。

莊銘池昨日以「起來行動：企業的生成式淨零轉型」為題發表演講，分享企業面臨轉型應有的正面態度。莊銘池指出，淨零仍充滿不確定性，特別是淨零技術仍待突破，未來技術研發進程將影響淨零路徑選擇與進度，且淨零擁有包括全面性、龐大性、前期性、非勻性、風險性、機會性等六大特性，將從法制面、供應鏈、金融面，改變企業競爭模式的同時，也將會創造淨零商機。

莊銘池也建議，台灣在全球淨零潮流下的戰略思維，應以爭取位居全球淨零領先群，再務實建構台灣淨零路徑並尋找無碳商機，並以數位科技驅動淨零轉型，結合IoT、AI、大數據等數位技術，開發AI減碳解方，協助企業實現低碳製造。

淨零潮流讓企業「碳焦慮」，莊銘池認為，台灣企業在全球淨零潮流下，對於減碳投資決策應建立在更完整資訊基礎上，提高對淨零商機敏感度。

「台灣企業需要更積極的AI運用態度，也就是企業的生成式淨零轉型行動。」莊銘池解釋，面對淨零的不確定性與動態風險，企業需要以「生成式」策略行動，也就是面對包括複雜且長期的資訊快速更新、供應鏈中斷危機上升、人才斷層擴大等營運風險時，以善用數位科技、自我學習優化營運、預判與管理風險能力等方法才提升韌性與彈性。

莊銘池指出，我國擁有智慧化生產、電動智慧車輛、綠能電力設備等全球優勢，可共同打入全球淨零商機，甚至還有更多商機來自於既有技術的跨域應用。

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