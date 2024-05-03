台電釋南港9千坪基地 6月招商

台電昨（2）日宣布，今年推出南港電力修護基地3.06公頃（約9,245坪）都更案，是北市近二年最大都更案，更為台電歷來主導開發最大規模。

台電將採都更權利變換方式與民間業者共同開發，總銷規模500億元，預計6月正式公告招商，年底前決標，2025年第1季簽約。

台電昨日舉行電力修護處（CR-1）特定商業區土地都更招商說明會，大咖業者幾乎全員到期，包括南山人壽、富邦人壽、國泰人壽、冠德（2520）、遠雄（5522）、國泰建設（2501）、宏匯集團、興富發（2542）、皇翔（2545）、達欣工程（2535）、中華工程（2515）、戴德量行等逾20家業者出席，且一字排開都是投資開發市場的老面孔。

台電表示，此案位於台北市南港區市民大道八段及向陽路路口，土地包含南港段四小段474-1地號等12筆，基地面積達9,245坪，使用分區為特定商業區（十一）（建蔽率55%、容積率235%）。

土地權屬則有99.9%以上為台電所有，剩餘為台北市有地，過去為電力修護基地，配合台北東區門戶計畫在2021年搬遷進駐桃園林口新廠。

台電主管表示，該案開發將採都更權利變換方式開發，即台電以土地作價，徵求民間業者投資開發，再依權利分配，取回部分公辦產權。

台電表示，此案更新後總體樓地板面積預估超過5萬坪，台電將分回產權獨立的商業大樓，持續出租收益；合作開發者分回部分，可自由規劃商場、辦公或住宅產品，整體市值上看500億元。

招商顧問仲量聯行董事總經理侯文信表示，這塊地是東區門戶計劃最後一塊大面積商業用地，且產權單純、街廓方正，以北市南港未來備受看好的發展性，有機會能順利標脫。

據實價登錄網資料顯示，目前南港商辦每坪月租金行情在2,300~2,500元間，住宅每坪成交價有100萬元以上，在東區門戶計畫帶動下，加上南港具有商辦聚落的聚集性，6月正式啟動招商將是投資開發市場後續動向的風向球指標。

此外台電持續活化資產，最快2024年底推出台北市瑞安街都更，同樣位在北市精華區，面積約470坪，若能成功整合鄰近住宅一同都更，基地面積可達近千坪。

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